Выходные в Туле: 29 июня – 1 июля

Празднование Дня молодежи продолжится на этих выходных. Вас ждет лекция о моде, спецпроект фестиваля в «Поленово», исторический фестиваль и сюрпризы к закрытию сезона от театра «Эрмитаж».

Myslo в очередной раз подготовил подборку интересных событий, которые состоятся в нашем регионе на выходных.



Фестивали

На этой неделе вас ждут два по-настоящему зрелищных фестиваля. Чтобы не пропустить остальные, загляните в обзор Фестивальное лето.

Где: д. Хомяково, Тула

Когда: 30 июня, суббота, 12:00

Вход свободный





В субботу на территории КСК «Арсенал» откроется зрелищный этно-праздник, гости которого смогут прикоснуться к нашей общей истории и к истории родного тульского края в частности. В программе фестиваля запланирована конная программа от конного клуба «Арсенал», выступления фолк-рок-коллективов, Вивы Скрипки и театра огня «Эра», а также многочисленные мастер-классы, фермерские ярмарки и лучный тир. Гости смогут увидеть единственную стилизацию средневековой крепости в Тульской области.

День молодежи

Где: парк культуры и отдыха «Комсомольский парк», пос. Заокский, Заокский р-н

Когда: 29 июня, пятница, 17:00



Где: стадион «Локомотив», Белёв

Когда: 30 июня, суббота, 17:00



Где: площадь им. Ленина, Одоев

Когда: 30 июня, суббота, 19:30



Цена: пакет краски – 150 р., вход на все мероприятия свободный





В честь Дня молодёжи сразу на трех площадках Тульской области состоится фестиваль красок. В программе летние хиты, массовые залпы, конкурсы от ведущего, слэмы, горячие танцы, выступления тульских исполнителей и многое другое.

Где: МБУК «КДО» филиал «Плехановский»

Тула, п. Плеханово, ул. Заводская, 17-а

Когда: 1 июля, воскресенье, 19:30

Требуется регистрация команд





В воскресенье культурно-досуговое объединение в Плеханово в честь Дня молодежи приглашает компании молодых людей принять участие в интеллектуальной игре. Вы сможете продемонстрировать свои знание в области музыки, кино и спорта. Победителей ждут солидные призы от студии красоты Millennium, компании «Регион Телеком» и самого филиала.

Концерты

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Когда: 29 июня, пятница, 20:00

Цена: 300 р.





В пятницу в «Типографии» состоится масштабный концерт эмо-панка. На сцене выступят сразу три востребованных музыкальных коллектива из двух столиц: инди-рок-группа из Санкт-Петербурга «Невидимый Робот», московская эмо-панк группа Nikky Blazer и московские представители гаражного рока KАTTO.

Где: Harat's Pub

Тула, Красноармейский пр., 19

Когда: 30 июня, суббота, 20:00

Вход свободный

В субботу в Harat's состоится очередной кавер-вечер, в этот раз будут звучать культовые хиты группы Rammstein в исполнении московского кавер-проекта Rammband. На концерте вы услышите ранее не исполняемые песни RAMMSTEIN, также группа представит новые треки проекта LINDEMANN и отметит 20-летие самого известного концерта Rammstein: LIVE AUS BERLIN!

Лекции

Где: музей-заповедник В. Д. Поленова

Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Когда: 30 июня, суббота, 13:00

Цена: 100 р.





Фестиваль искусств в «Поленово» продолжается. В субботу состоится лекция в рамках фестивальной программы. Посвящена она будет итальянской моде в кинематографе. Рассказывать об истории костюмов звезд и персонажей итальянского кино будет историк Галина Аксенова.

Где: музей-заповедник В. Д. Поленова

Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Когда: 30 июня, суббота, 17:00

Цена: 600 р.







Еще одним событием фестиваля искусств на этой неделе станет спецпроект Вениамина Смехова и Басинии Шульман. Они подготовили музыкально-поэтическую программу «Набережная неисцелимых» по стихам Иосифа Бродского.

Где: музей-заповедник В. Д. Поленова

Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Когда: 1 июля, воскресенье, 17:00

Цена: 100 р.





В воскресенье гостей фестиваля искусств ждет еще одна лекция, посвященная познавательной литературе для всей семьи. Прочтет лекцию заслуженный деятель искусств РФ, преподаватель центра эстетического воспитания Мусейон ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Захарова. Вы узнаете, какими способами можно привить детям любовь к книгам и как чтение помогает укрепить взаимоотношения в семье.



Театр

Где: Театрально-концертный центр

Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

Когда: 30 июня, суббота, 19:00

Цена: 150 р.







Тульский театр «Эрмитаж» завершает 25-й юбилейный сезон по-особенному: спектакль «Не все коту масленица» пройдет в режиме зеленого спектакля. Пьеса Островского предстанет в совершенно новом свете: вас ждут шутки, розыгрыши и неожиданные повороты сюжета, ведь, по словам организоторов, на зелёных спектаклях актёры от души шалят и вообще вытворяют на сцене всё что хотят (в рамках спектакля, разумеется).

Детям

Где: Театрально-концертный центр

Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж

Когда: 30 июня, суббота, 11:00

Цена: 150 р.





В субботу состоится детский спектакль по мотивам сказки Ш. Перро «Кот в сапогах». Спектакль – отличный подарок для юных театралов, ведь это – настоящий мюзикл! История о находчивом коте непременно порадует зрителей, подарит им хорошее настроение и массу незабываемых впечатлений.

«Тульские древности», музейно-выставочный центр

Тула, пр. Ленина, 47

30 июня, суббота, 17:00

Цена: 100 р.







Посетителей музея ждет продолжение разговора о фауне Куликова поля и работа в технике сухого валяния. Народный мастер Екатерина Зернова расскажет про еще одну хитрость — пенопластовую основу для игрушки. Это поможет ускорить процесс и больше времени уделить работе с цветом и характером зверька. Наделите толстенького добряка-хомячка особым шармом!

Спорт

Когда: 29-30 июня, пятница-суббота, 11.00 — 1 июля в 19.00 (закрытие)

Где: «Золотой осетр», парк-отель

Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество

Цена: 300 р. — трансфер от ж/д вокзала Тулы до парк-отеля







В программе конгресса сразу несколько крупных соревнований, в которых примут участие сборные Пермского края, Республики Татарстан, Москвы, Московской области:

Ежедневно после 18.00 для гостей будет работать дополнительная программа игр и развлечений.

Выставки/экскурсии

Где: автобус отправляется от музея «Тульские самовары»

Тула, ул. Менделеевская, 8

Когда: 30 июня – 1 июля, суббота-воскресенье, 12.00, 13.00, 14.00 (каждые выходные)

Цена: 25 р.





Первая автобусная экскурсия состоялась 19 мая. За месяц поездок маршрут был скорректирован и стал максимально интересным, по этой причине он попал в рейтинг выходных только сейчас. Теперь у туляков и гостей региона есть возможность прокатиться на городском автобусе, полюбоваться красотами города и узнать множество интересных фактов об историческом центре города Тулы.

Где: «Тульские самовары», музей

Тула, ул. Менделеевская, 8

Когда: 30 июня, суббота, 09:20

Цена: взрослый – 1550 р.; льготный – 1450 р.







В эти выходные вас ждет еще один экскурсионный тур – путешествие в мир русской усадьбы. Тульское музейное объединение подготовило очередной увлекательный маршрут, который пройдет по знаменитым тульским усадьбам: историко-мемориальный музей Демидовых, Богородицкий дворец-музей, станция Жданка и заезд в храм Параскевы Пятницы села Дедилово.

Где: Тульский областной краеведческий музей

Тула, ул. Советская, 68

Когда: 29 июня, пятница, 14:00

30 июня – 1 июля, суббота-воскресенье, 10:00

Цена: вход на открытие свободный, взрослые — 150 р., пенсионеры/студенты — 100 р., посетители до 16 лет – вход свободный





В пятницу откроется выставка, посвященная боевым и трудовым подвигам туляков в первой половине ХХ века. Посетители увидят награды, оружие, фотографии, документы, личные вещи, полученные в период I и II мировых войн, в том числе награды и двусторонние немаркированные иллюстрированные почтовые карточки из серии «Туляки – Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914-1918гг.». Также на выставке можно будет ознакомиться с достижениями туляков в трудовой деятельности в области науки, образования, промышленности, в сельском хозяйстве.

Где: Тульский кремль, музей

Когда: 30 июня, суббота, 14:00

Цена: взрослые — 250 р., школьники, пенсионеры, студенты – 150 р.





В субботу можно попасть на экскурсию в Тульский кремль.Экскурсия позволит увидеть город с непривычного, порой неожиданного ракурса и познакомиться с памятниками «Старого города».



Вечеринки

Где: Rob Roy Bar

Тула, пр. Ленина, 85, корпус 5 («Ликёрка Лофт»)

Когда: 30 июня, суббота, 20:00

Цена: 300 р.





В субботу состоится вечеринка в честь первого юбилея любимого бара из Likerka Loft. В программе выступления диджеев из Тулы, Москвы, Воронежа и Липецка и вкусные коктейли от барменов. На летней веранде будет afterparty до 8.00.

А что в Кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кинотеатрах выходит американская комедия в духе мальчишников в Вегасе. У пятерых друзей есть странная традиция – каждый год в течение месяца играть в салочки. Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!» И даже свадьба друга не может этой традиции помешать. Как это будет, смотрите в кино.



Цена: от 120 р.



В кино выходит еще и фильм про подруг – утонченных интеллектуалок, которые собираются в своем клубе, чтобы обсудить интересные книги. Однажды начитавшись «Пятьдесят оттенков серого», они не только открывают для себя новые плотские утехи, но и вспоминают о том, что изменить свою жизнь и расширить горизонты можно в любом возрасте, поскольку значение имеет не дата рождения, а открытость новому.



Цена: от 120 р.





В кинотеатрах начался показ семейного мультфильма по мотивам популярного анимационного мультсериала 70-х годов прошлого века. Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! В мультфильме много юмора, яркие красочные характерные персонажи и есть место морали.



Цена: от 120 р.



Желаем вам хороших выходных и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.





