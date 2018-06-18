Командный чемпионат России по Го
В рамках Всероссийского Го-конгресса состоится Командный чемпионат России. В чемпионате примут участие 4 команды по предварительному отбору - сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Карелия.
Состав команды - 5-8 чел., каждый матч играется на 4-х досках, система проведения – круговая в 3 тура
Программа соревнований:
26 июня – день заезда
27 июня
12:00 – регистрация на соревнование
12:30 – открытие
13:30 – перерыв на обед
14:30 – 1 тур
18:00 – дополнительные мероприятия
Открытие чемпионата состоится 27 июня. Начало в 12.30
28 июня
10:30 – 2 тур
13:00 – перерыв на обед
14:00 – 3 тур
17:30 – подведение итогов
Стоимость: 300 р. -трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля
Где и когда?
Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество
27 июня 2018, среда
12:30
28 июня 2018, четверг
10:30