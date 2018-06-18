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Командный чемпионат России по Го

Командный чемпионат России по Го

В рамках Всероссийского Го-конгресса состоится Командный чемпионат России. В чемпионате примут участие 4 команды по предварительному отбору - сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Карелия.

Состав команды - 5-8 чел., каждый матч играется на 4-х досках, система проведения – круговая в 3 тура

Программа соревнований:

26 июня – день заезда

27 июня

12:00 –  регистрация на соревнование

12:30 –  открытие

13:30 – перерыв на обед

14:30 – 1 тур

18:00 – дополнительные мероприятия

Открытие чемпионата состоится 27 июня. Начало в 12.30

28 июня

10:30 – 2 тур

13:00 – перерыв на обед

14:00 – 3 тур

17:30 – подведение итогов

Стоимость: 300 р. -трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля

 

Где и когда?
Золотой осетр, парк-отель
Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество
27 июня 2018, среда
12:30
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28 июня 2018, четверг
10:30
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