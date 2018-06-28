Обустраиваем квартиру с нуля: с чего начать?

Предлагаем обзор компаний, которые помогут вам преобразить квартиру или дом, сделать жизнь в них удобнее и комфортнее.

Ремонт – это приятные и одновременно утомительные хлопоты: поиск и выбор качественных материалов и мастеров, ответственность за то, чтобы всё получилось как задумано. Мы собрали в обзоре несколько компаний, которые оказывают услуги по ремонту и обустройству дома, а также по наведению чистоты после всех работ.

Клининговая компания «АкваКлининг»

После большого ремонта или замены окон очень важно вернуть своему жилью или офису идеальную чистоту. Можно стараться сделать это своими силами, но часто это бывает непросто: сильные загрязнения не получается качественно отмыть, а после попыток оттереть испачканные участки подручными средствами портится поверхность новых полов, стен и мебели.

«АкваКлининг» – профессионалы уборки, которые помогут вам избежать лишних расходов, сберечь свои силы

и вернуть помещению

настоящую чистоту.

Компания предлагает своим клиентам богатый перечень клининговых услуг:

Уборка в домах и коттеджах.

Уборка в офисах.

Мытьё окон.

Мытьё фасадов.

Влажная уборка.

Химчистка жестких покрытий пола.

Клининг банкоматов и терминалов.

Промышленный клининг.

Шесть аргументов в пользу выбора компании «АкваКлининг»:

Удобно. Все работы будут проводиться во время, удобное вам. Только нужные услуги. Перечень работ и их объём выбираете вы сами, а задача компании – выполнить их качественно и оперативно. Комфорт и безопасность. Вам не придётся самим искать специальные чистящие средства и инвентарь для уборки — всё это специалисты компании возьмут с собой. Все средства безопасны для человека и домашних питомцев. Никаких скрытых платежей. Все тарифы прозрачны. Профессионализм. Все услуги клининга в Туле выполняются этой компанией профессионально, аккуратно, с использованием современных средств и технологий. Действительно чисто. Каждый уголок вашего дома или офиса станет идеально чистым.

«АкваКлининг» – мы делаем мир чище!

Тула, ул. Макса Смирнова, 2, оф. 1

8 (4872) 717-640

uborkatula.ru

DE-TULA - Супермаркет теплых полов Daewoo-Enertec

Уют в доме – это не только красивая и удобная мебель, но и комфортная температура. Особенно важно тепло в наших домах зимой, когда хочется прийти с мороза домой, не кутаться и не беспокоиться о том, что приборы центрального отопления не справляются и семье холодно.

А разве можно отапливать весь дом с помощью одних полов, спросите вы. Да! Компания DE-TULA поможет в этом.

Эта компания является официальным представителем в Туле одного из лидеров на мировом рынке систем тёплых полов из Южной Кореи – DAEWOO ENERTEC.

Тёплые полы позволяют эффективно отапливать дом любой площади, даже в российских климатических условиях, причём абсолютно автономно. Комфортная температура пола в 30 градусов прогревает в помещении воздух до 21 градуса.

Такое отопление очень выгодно:

на 12% эффективнее радиаторного

и на 30%-40% экономичнее обычных электрических кабельных

тёплых полов.

Всё большую популярность в России набирает система отопления нового поколения без котла – от электро-водяного теплого пола XL PIPE. Его основу составляет герметичная труба с незамерзающим теплоносителем. По типу это водяной тёплый пол, а по принципу работы – электрический (без котла и насоса).

Система с незамерзающим теплоносителем и греющим элементом внутри труб легко укладывается в стяжку пола и работает от электричества, а нагрев контролируется автоматическими терморегуляторами. Монтируется система быстро – всего за 2-3 дня – и не требует никаких согласований. Она не перегревается и не перемерзает.

Кроме того, это, пожалуй, единственный ремонтируемый тёплый пол в России. Если потребуется ремонт системы, вам не придётся вскрывать всё напольное покрытие.

Ещё один плюс: электро-водяной тёплый пол XL PIPE обладает высокой прочностью и не боится запирания мебелью. Вы сможете делать перестановки неограниченно.

Смело укладывайте любое

покрытие пола: ламинат, плитку, ковролин, линолеум.

Срок службы системы также впечатляет — более 50 лет.

Подарите своей семье комфорт с системой электро-водяного отопления XL PIPE. Забудьте про тёплую одежду и носки дома зимой!

Тула, ул. Путейская, 11

8 (4872) 58-14-40

8 (920) 276-78-84

de-tula.ru

vk.com

Натяжные потолки BRAVO

Качественные натяжные потолки придают любому дому красоту и уют. BRAVO – это студия дизайна, которая занимается их разработкой, производством и установкой уже больше 10 лет.

Сегодня эта компания – крупнейший производитель натяжных потолков

в Тульской области.

И это заслуженно! За прошедшие годы она реализовала сотни проектов и хорошо зарекомендовала себя на тульском рынке. К каждому клиенту у BRAVO – индивидуальный подход.

Ваш интерьер с помощью потолка можно сделать уникальным, ведь в BRAVO используют в работе богатое разнообразие материалов, фактур и цветовых решений.

Качественное оборудование компании BRAVO, современные технологии и экологически чистые материалы немецкого производства позволяют воплощать в жизнь самые смелые и нестандартные решения.

Пора уходить от скучных белых ровных потолков! Благодаря дизайнерам и мастерам BRAVO ваш дом станет особенным.

Заказывая натяжные потолки в этой компании, вы получите:

Покрытия любого типа и размера.

До 3-х лет гарантии на монтажные работы.

До 30 лет гарантии качества ПВХ-потолка.

Выезд специалиста в любое удобное для вас время.

Бесплатные замеры на месте.

Быстрый монтаж и качественный результат.

Оцените мастерство сотрудников BRAVO и посмотрите готовые работы на сайте компании.

Коммерческий директор компании BRAVO Геннадий Кузин поделился полезной рекомендацией для тех, кто только начинает ремонт в новой квартире или доме:

– При ремонте с нуля важно продумать оптимальный порядок работ. Натяжной потолок многие ставят уже после того, как сделана вся отделка помещения. Но можно сделать удобнее: до начала всех чистовых отделочных работ пригласите специалистов нашей компании для монтажа всех направляющих. А уже после завершения всех работ (обои, полы) наши монтажники проведут завершающий монтаж полотен потолков. Так вам не придётся беспокоиться о сохранности и чистоте новой отделки.

Ну а если потолок нужно сделать в уже жилой квартире, все работы проведут беспылевым методом, быстро и с минимальными неудобствами для жильцов.

Специалисты компании используют уникальную технологию холодной натяжки – без использования газового оборудования. Плюсы такой установки: безопасно, быстро, экологически чисто, без запаха, морозостойко.

Студия дизайна BRAVO создаёт визуализацию при создании уникального дизайна помещения. Такая визуализация – бесплатна.

Кроме производства и монтажа BRAVO также проводит регулярное техническое обслуживание потолков. Это позволяет поддерживать безупречный внешний вид потолочного покрытия и продлевать срок его эксплуатации до 30 лет.

Благодаря прямому сотрудничеству с надёжными производителями потолочных покрытий за рубежом компания контролирует качество своей продукции и предоставляет конкурентные цены на все виды своих разработок.

BRAVO работает без посредников, поэтому держит свою марку и качество работы на высоком уровне.

Компания гарантирует: каждая разработанная конструкция обладает высокой прочностью, влагостойкостью, неприхотливостью в уходе и стойкостью к коррозии. Даже при заливе плёнка сможет легко выдержать до 100 литров воды. При проверке в компании она выдерживает даже 200 литров!

Цена этих потолков вас также приятно удивит.

Кроме того, вы можете воспользоваться разнообразными акциями, которые предлагает компания: скидки новосёлам, студентам и пенсионерам, экономия при заказе потолка с фотопечатью и большая выгода при выборе резных потолков. А если вы закажете сразу три потолка, один из них вам и вовсе достанется бесплатно!

Хотите выиграть бесплатный потолок или сертификат на скидку от BRAVO? Участвуйте в розыгрыше до 2 июля! Условия розыгрыша смотрите здесь.

BRAVO: Мы сделаем ваш потолок уникальным!

Тула, ул. Жуковского, 40

8 (903) 840-49-79, 8 (4872) 253-252

bravo71.ru

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