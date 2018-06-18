Кубок России по Го
В рамках Всероссийского Го конгресса состоятся соревнования Кубка России. Турнир пройдет по системе Мак-Магона в 6 туров по 45 мин + 30 сек (2 периода).
Открытие Кубка России состоится 29 июня. Начало в 18.00
Полная программа:
29 июня
15:00 — начало регистрации на Кубок России
17:00 — подведение итогов блиц-турнира
18:00 — открытие Кубка России
30 июня
9:30 — регистрация
10:30 — завершение регистрации, объявление регламента, заседание судейской коллегии
11:00 — 1 тур КР
13:30 — перерыв на обед
14:30 — 2 тур КР
17:00 — 3 тур КР
18:00 — дополнительные мероприятия
1 июля
10:30 — 4 тур КР
13:00 — перерыв на обед
14:00 — 5 тур КР
16:30 — 6 тур КР
19:00 — закрытие Конгресса
Стоимость: 300 р. -трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля,
орг. взноз и регистрация участника:
- до 25 июня — 900 руб., для школьников, студентов, пенсионеров — 450 руб.
- после 25 июня — 1200 руб., для школьников, студентов, пенсионеров — 600 руб.