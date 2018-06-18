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Кубок России по Го

Кубок России по Го

В рамках Всероссийского Го конгресса состоятся соревнования Кубка России. Турнир пройдет по системе Мак-Магона в 6 туров по 45 мин + 30 сек (2 периода).

Открытие Кубка России состоится 29 июня. Начало в 18.00

Полная программа:

29 июня

15:00 — начало регистрации на Кубок России

17:00 — подведение итогов блиц-турнира

18:00 — открытие Кубка России

30 июня

9:30 — регистрация

10:30 — завершение регистрации, объявление регламента, заседание судейской коллегии

11:00 — 1 тур КР

13:30 — перерыв на обед

14:30 — 2 тур КР

17:00 — 3 тур КР

18:00 — дополнительные мероприятия

1 июля

10:30 — 4 тур КР

13:00 — перерыв на обед

14:00 — 5 тур КР

16:30 — 6 тур КР

19:00 — закрытие Конгресса

 

Стоимость: 300 р. -трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля,
орг. взноз и регистрация участника:

  • до 25 июня — 900 руб., для школьников, студентов, пенсионеров — 450 руб.
  • после 25 июня — 1200 руб., для школьников, студентов, пенсионеров — 600 руб.

 

Где и когда?
Золотой осетр, парк-отель
Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество
29 июня 2018, пятница
18:00
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30 июня 2018, суббота
11:00
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1 июля 2018, воскресенье
10:30
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