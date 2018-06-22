Осторожно: Грамп!

Страна: Великобритания, Мексика, 2018

Премьера: в РФ 28.06.2018

Режиссер: Андрес Кутерье

Актеры: Тоби Кеббелл, Лили Коллинз, Иэн МакШейн

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 97 мин

Главный герой мультфильма, мальчик Терри был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!