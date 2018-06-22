Осторожно: Грамп!
Страна:
Великобритания, Мексика, 2018
Премьера:
в РФ 28.06.2018
Режиссер:
Андрес Кутерье
Актеры:
Тоби Кеббелл, Лили Коллинз, Иэн МакШейн
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
97 мин
Главный герой мультфильма, мальчик Терри был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!
Сегодня
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:55
|ДКЖкино
|11:35
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:50
|Юность (Узловая)
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:40
|ДКЖкино
|16:50
|Киносити
Завтра
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:55
|ДКЖкино
|11:35
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:50
|Юность (Узловая)
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:40
|ДКЖкино
|16:50
|Киносити
30 июня, суббота
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:55
|ДКЖкино
|11:35
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:50
|Юность (Узловая)
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:40
|ДКЖкино
|16:50
|Киносити
1 июля, воскресенье
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:55
|ДКЖкино
|11:35
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:50
|Юность (Узловая)
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:40
|ДКЖкино
|16:50
|Киносити
2 июля, понедельник
|10:55
|ДКЖкино
|11:35
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|14:40
|ДКЖкино
|16:50
|Киносити
3 июля, вторник
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:55
|ДКЖкино
|11:35
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:50
|Юность (Узловая)
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|14:40
|ДКЖкино
|16:50
|Киносити
4 июля, среда
|10:00
|Кинотеатр Венёва
|10:00
|Юность (Узловая)
|11:35
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:00
|ДКЖкино
|13:50
|Юность (Узловая)
|14:00
|Кинотеатр Венёва
|16:50
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:35
|ДКЖкино
|
10:55
14:40
|Киносити
|
12:35
16:50
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:00
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:35
|ДКЖкино
|
10:55
14:40
|Киносити
|
12:35
16:50
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:00
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:50
30 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
11:35
|ДКЖкино
|
10:55
14:40
|Киносити
|
12:35
16:50
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:00
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:50
1 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:35
|ДКЖкино
|
10:55
14:40
|Киносити
|
12:35
16:50
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:00
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:50
2 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:35
|ДКЖкино
|
10:55
14:40
|Киносити
|
12:35
16:50
3 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
11:35
|ДКЖкино
|
10:55
14:40
|Киносити
|
12:35
16:50
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:00
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:50
4 июля, среда
|Алмаз Синема
|
11:35
|ДКЖкино
|
13:00
|Киносити
|
12:35
16:50
|Кинотеатр Венёва
|
10:00
14:00
|Юность (Узловая)
|
10:00
13:50