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Осторожно: Грамп!

Осторожно: Грамп!

Страна:
Великобритания, Мексика, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.06.2018
 
Режиссер:
Андрес Кутерье
  
Актеры:
Тоби Кеббелл, Лили Коллинз, Иэн МакШейн
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

Главный герой мультфильма, мальчик Терри был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!

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Сегодня
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Кинотеатр Венёва
10:55 ДКЖкино
11:35 Алмаз Синема
12:35 Киносити
13:50 Юность (Узловая)
14:00 Кинотеатр Венёва
14:40 ДКЖкино
16:50 Киносити
Завтра
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Кинотеатр Венёва
10:55 ДКЖкино
11:35 Алмаз Синема
12:35 Киносити
13:50 Юность (Узловая)
14:00 Кинотеатр Венёва
14:40 ДКЖкино
16:50 Киносити
30 июня, суббота
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Кинотеатр Венёва
10:55 ДКЖкино
11:35 Алмаз Синема
12:35 Киносити
13:50 Юность (Узловая)
14:00 Кинотеатр Венёва
14:40 ДКЖкино
16:50 Киносити
1 июля, воскресенье
10:00 Юность (Узловая)
10:00 Кинотеатр Венёва
10:55 ДКЖкино
11:35 Алмаз Синема
12:35 Киносити
13:50 Юность (Узловая)
14:00 Кинотеатр Венёва
14:40 ДКЖкино
16:50 Киносити
2 июля, понедельник
10:55 ДКЖкино
11:35 Алмаз Синема
12:35 Киносити
14:40 ДКЖкино
16:50 Киносити
3 июля, вторник
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Юность (Узловая)
10:55 ДКЖкино
11:35 Алмаз Синема
12:35 Киносити
13:50 Юность (Узловая)
14:00 Кинотеатр Венёва
14:40 ДКЖкино
16:50 Киносити
4 июля, среда
10:00 Кинотеатр Венёва
10:00 Юность (Узловая)
11:35 Алмаз Синема
12:35 Киносити
13:00 ДКЖкино
13:50 Юность (Узловая)
14:00 Кинотеатр Венёва
16:50 Киносити
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