Дорога в Кордно

Гости фестиваля смогут прикоснуться к нашей общей истории, и к истории родного Тульского края в частности! Мало кто знает, что по одной из версий, в Веневском районе находилась столица вятичей, под названием КОРДНО (Корьдно). Этот город упоминался во многих арабских и Византийских источниках.

В программе:

фермерская ярмарка и ремесленный базар

катание на лошадях

лучный тир

средневековая музыка (в этом году впервые на фестивале выступит фолк-рок группа «Сколот»)

мастер-классы и многое другое!

единственная стилизация средневековой крепости в Тульской области

Фестиваль пройдет на территории «КСК Арсенал» ( между п. Слободка и д. Хомяково)

Вход свободный.