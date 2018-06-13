Дорога в Кордно
Гости фестиваля смогут прикоснуться к нашей общей истории, и к истории родного Тульского края в частности! Мало кто знает, что по одной из версий, в Веневском районе находилась столица вятичей, под названием КОРДНО (Корьдно). Этот город упоминался во многих арабских и Византийских источниках.
В программе:
- фермерская ярмарка и ремесленный базар
- катание на лошадях
- лучный тир
- средневековая музыка (в этом году впервые на фестивале выступит фолк-рок группа «Сколот»)
- мастер-классы и многое другое!
- единственная стилизация средневековой крепости в Тульской области
Фестиваль пройдет на территории «КСК Арсенал» ( между п. Слободка и д. Хомяково)
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Хомяково
30 июня 2018, суббота
12:00