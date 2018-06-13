афиша
афиша
Регистрация
Дорога в Кордно

Дорога в Кордно

Гости фестиваля смогут прикоснуться к нашей общей истории, и к истории родного Тульского края в частности! Мало кто знает, что по одной из версий, в Веневском районе находилась столица вятичей, под названием КОРДНО (Корьдно). Этот город упоминался во многих арабских и Византийских источниках.

 

В программе:

  • фермерская ярмарка и ремесленный базар
  • катание на лошадях
  • лучный тир
  • средневековая музыка (в этом году впервые на фестивале выступит фолк-рок группа «Сколот»)
  • мастер-классы и многое другое!
  • единственная стилизация средневековой крепости в Тульской области

Фестиваль пройдет на территории «КСК Арсенал» ( между п. Слободка и д. Хомяково)

Вход свободный.

Где и когда?
Деревня Хомяково
Тула, Хомяково
30 июня 2018, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.