В филиале Культурно досугового объединения г. Тулы в поселке Плеханово состоится интеллектуальное командное соревнование «Игры разума». Командам предстоит пройти 10 туров и ответить на 80 вопросов по музыке, кино и спорту. Ведущий игры - Святослав Лобан.

Победители получат призы:

Подарочные сертификаты от студии красоты Millennium

Бесплатные подключения высокоскоростного интернета и кабельного телевидения от кампании Регион Телеком

подарки от филиала «Плехановский»

Принять участие могут команды из 3-5 человек. Вход по предварительной регистрации команд. Пройти регистрацию можно здесь.