Игры разума
В филиале Культурно досугового объединения г. Тулы в поселке Плеханово состоится интеллектуальное командное соревнование «Игры разума». Командам предстоит пройти 10 туров и ответить на 80 вопросов по музыке, кино и спорту. Ведущий игры - Святослав Лобан.
Победители получат призы:
- Подарочные сертификаты от студии красоты Millennium
- Бесплатные подключения высокоскоростного интернета и кабельного телевидения от кампании Регион Телеком
- подарки от филиала «Плехановский»
Принять участие могут команды из 3-5 человек. Вход по предварительной регистрации команд. Пройти регистрацию можно здесь.
Где и когда?
Тула, п. Плеханово, ул. Заводская, 17-а
1 июля 2018, воскресенье
19:30