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Игры разума

Игры разума

В филиале Культурно досугового объединения г. Тулы в поселке Плеханово состоится интеллектуальное командное соревнование «Игры разума». Командам предстоит пройти 10  туров и ответить на 80 вопросов по музыке, кино и спорту.  Ведущий игры - Святослав Лобан.

Победители получат призы:

  • Подарочные сертификаты от студии красоты Millennium
  • Бесплатные подключения высокоскоростного интернета и кабельного телевидения от кампании Регион Телеком
  • подарки от филиала «Плехановский»

Принять участие могут команды из 3-5 человек. Вход по предварительной регистрации команд. Пройти регистрацию можно здесь.

Где и когда?
МБУК «КДО» филиал «Плехановский»
Тула, п. Плеханово, ул. Заводская, 17-а
1 июля 2018, воскресенье
19:30
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