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Всероссийский Го-конгресс

Всероссийский Го-конгресс

с 26 июня по 2 июля состоится Всероссийский Го конгресс. В программе несколько масштабных соревнований:

  • Финал Командного первенства России до 12 лет
  • Финал Командного чемпионата России
  • Всероссийский блиц-турнир
  • Кубок России
  • Дополнительные соревнования по Го (и не только)
  • Ежедневно после 18.00 для гостей будет работать дополнительная программа игр и развлечений.

Стоимость: 300 р. — трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля.

 

Где и когда?
Золотой осетр, парк-отель
Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество
28 июня 2018, четверг
10:30
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29 июня 2018, пятница
11:00
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30 июня 2018, суббота
11:00
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