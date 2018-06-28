Всероссийский Го-конгресс
с 26 июня по 2 июля состоится Всероссийский Го конгресс. В программе несколько масштабных соревнований:
- Финал Командного первенства России до 12 лет
- Финал Командного чемпионата России
- Всероссийский блиц-турнир
- Кубок России
- Дополнительные соревнования по Го (и не только)
- Ежедневно после 18.00 для гостей будет работать дополнительная программа игр и развлечений.
Стоимость: 300 р. — трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля.
Где и когда?
Венев, Венёвский район, Осетровское лесничество
28 июня 2018, четверг
10:30
29 июня 2018, пятница
11:00
30 июня 2018, суббота
11:00
1 июля 2018, воскресенье
10:30