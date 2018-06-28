с 26 июня по 2 июля состоится Всероссийский Го конгресс. В программе несколько масштабных соревнований:

Финал Командного первенства России до 12 лет

Финал Командного чемпионата России

Всероссийский блиц-турнир

Кубок России

Дополнительные соревнования по Го (и не только)

Ежедневно после 18.00 для гостей будет работать дополнительная программа игр и развлечений.

Стоимость: 300 р. — трансфер от от ж/д вокзала Тулы до Парк-отеля.