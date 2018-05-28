Rammband (Tribute to Rammstein)

Лучшие треки треки культовых немцев Rammstein в исполнении московского кавер-проекта Rammband.

Ramm'band — Московский кавер-проект, исполняющий треки культовых немцев Rammstein и проекта Lindemann. За 5 лет существования, группа исполнила более 50 различных песен Rammstein и дала более трёх десятков концертов от северной столицы Санкт-Петербурга, до суровых сибирских городов Новосибирска и Барнаула.



В сет-листе будут присутствовать ранее не исполненные редкие песни RAMMSTEIN! Также группа представит новые треки проекта LINDEMANN и отметим 20-летие самого известного концерта Rammstein: LIVE AUS BERLIN!

Вход свободный.