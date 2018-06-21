Книжный клуб
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 28.06.2018
Режиссер:
Билл Холдермэн
Актеры:
Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Крэйг Т. Нельсон, Дон Джонсон, Алисия Сильверстоун, Ричард Дрейфусс, Эд Бегли мл.
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
103 мин
Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней...
Сегодня
|10:40
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
Завтра
|10:40
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
30 июня, суббота
|10:40
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
1 июля, воскресенье
|10:40
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
2 июля, понедельник
|10:40
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
3 июля, вторник
|10:40
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
4 июля, среда
|10:40
|Киносити
|17:20
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:40
17:20
21:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:40
17:20
21:30
30 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:40
17:20
21:30
1 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:40
17:20
21:30
2 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:40
17:20
21:30
3 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:40
17:20
21:30
4 июля, среда
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:40
17:20
21:30