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Книжный клуб

Книжный клуб

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.06.2018
 
Режиссер:
Билл Холдермэн
  
Актеры:
Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Крэйг Т. Нельсон, Дон Джонсон, Алисия Сильверстоун, Ричард Дрейфусс, Эд Бегли мл.
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней...

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