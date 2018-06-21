Книжный клуб

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 28.06.2018

Режиссер: Билл Холдермэн

Актеры: Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Крэйг Т. Нельсон, Дон Джонсон, Алисия Сильверстоун, Ричард Дрейфусс, Эд Бегли мл.

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 103 мин

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней...