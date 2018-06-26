Art Fest
В честь Дня молодёжи в нескольких городах Тульской области состоится фестиваль красок. В программе летние хиты, массовые залпы, конкурсы от ведущего, слэмы, горячие танцы, выступление тульских исполнителей и многое другое.
Вход свободный, пакет краски - 150 р.
Где и когда?
Суворов, Суворов
27 июня 2018, среда
15:00
село Велегож, Заокский р-н
28 июня 2018, четверг
18:00
Заокский, Заокский р-н
29 июня 2018, пятница
17:00
Белёв, Белёв
30 июня 2018, суббота
17:00
Одоев, площадь им. Ленина
30 июня 2018, суббота
19:30
Калуга, ул. Подгорная, 57, A
7 июля 2018, суббота
15:00
Липки, Киреевский район, Липки
8 июля 2018, воскресенье
18:00