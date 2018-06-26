В честь Дня молодёжи в нескольких городах Тульской области состоится фестиваль красок. В программе летние хиты, массовые залпы, конкурсы от ведущего, слэмы, горячие танцы, выступление тульских исполнителей и многое другое.

Вход свободный, пакет краски - 150 р.