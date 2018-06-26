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Art Fest

Art Fest

В честь Дня молодёжи в нескольких городах Тульской области состоится фестиваль красок. В программе летние хиты, массовые залпы, конкурсы от ведущего, слэмы, горячие танцы, выступление тульских исполнителей и многое другое.

Вход свободный, пакет краски - 150 р.

Где и когда?
Суворов
Суворов, Суворов
27 июня 2018, среда
15:00
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поселок Красная Поляна, Велегож
село Велегож, Заокский р-н
28 июня 2018, четверг
18:00
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Парк культуры и отдыха "Комсомольский парк"
29 июня 2018, пятница
17:00
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Белёв
Белёв, Белёв
30 июня 2018, суббота
17:00
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Одоев, пл. Ленина
Одоев, площадь им. Ленина
30 июня 2018, суббота
19:30
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Труд, спорткомплекс
Калуга, ул. Подгорная, 57, A
7 июля 2018, суббота
15:00
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Липки
Липки, Киреевский район, Липки
8 июля 2018, воскресенье
18:00
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