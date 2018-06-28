Кот в сапогах (музыкальная сказка)

Музыкальная сказка от С. Мазанова по мотивам одноименного произведения Ш. Перро.

Сергей Мазанов подготовил по ней весёлую постановку, увидеть которую теперь можно на сцене театра «Эрмитаж». Спектакль — отличный подарок для юных театралов, ведь это — настоящий мюзикл! История о находчивом коте непременно порадует зрителей, подарит им хорошее настроение и массу незабываемых впечатлений.



Информация и бронирование билетов: 71−67−68.

Стоимость: 100- 250 р.