Кот в сапогах (музыкальная сказка)
Музыкальная сказка от С. Мазанова по мотивам одноименного произведения Ш. Перро.
Сергей Мазанов подготовил по ней весёлую постановку, увидеть которую теперь можно на сцене театра «Эрмитаж». Спектакль — отличный подарок для юных театралов, ведь это — настоящий мюзикл! История о находчивом коте непременно порадует зрителей, подарит им хорошее настроение и массу незабываемых впечатлений.
Информация и бронирование билетов: 71−67−68.
Стоимость: 100- 250 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
30 июня 2018, суббота
11:00