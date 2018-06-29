Россия-Испания на большом экране

1 июля на территории Тульского Кремля будут работать тематические интерактивные площадки и у гостей будет возможность получить призы с символикой футбольного клуба «Арсенал».

В программе:

15.00 — работа интерактивных площадок

16.00 — концерт тульских исполнителей и спортивный флэшмоб «Зарядка болельщиков»

17.00 - начало матча Россия-Испания

Вход свободный