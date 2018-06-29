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Россия-Испания на большом экране

Россия-Испания на большом экране

1 июля на территории Тульского Кремля будут работать тематические интерактивные площадки и у гостей будет возможность получить призы с символикой футбольного клуба «Арсенал».

В программе:

  • 15.00 — работа интерактивных площадок
  • 16.00 — концерт тульских исполнителей и спортивный флэшмоб «Зарядка болельщиков»
  • 17.00 - начало матча Россия-Испания

Вход свободный

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
1 июля 2018, воскресенье
15:00
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1 июля 2018, воскресенье
16:00
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1 июля 2018, воскресенье
17:00
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