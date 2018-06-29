Россия-Испания на большом экране
1 июля на территории Тульского Кремля будут работать тематические интерактивные площадки и у гостей будет возможность получить призы с символикой футбольного клуба «Арсенал».
В программе:
- 15.00 — работа интерактивных площадок
- 16.00 — концерт тульских исполнителей и спортивный флэшмоб «Зарядка болельщиков»
- 17.00 - начало матча Россия-Испания
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Кремль
1 июля 2018, воскресенье
15:00
1 июля 2018, воскресенье
16:00
1 июля 2018, воскресенье
17:00