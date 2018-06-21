Ты водишь!
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 28.06.2018
Режиссер:
Джефф Томсич
Актеры:
Аннабелль Уоллис, Джон Хэмм, Джереми Реннер, Айла Фишер, Рашида Джонс, Лесли Бибб, Джейк Джонсон, Эд Хелмс, Брайан Деннехи, Хэннибал Бёресс
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
100 мин
Каждый год в течение месяца пять друзей-соперников участвуют в беспощадно-навороченной версии игры в «кошки-мышки». Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!» В этом году «кошки-мышки» приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что вроде как должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.
Сегодня
|10:30
|Алмаз Синема
|10:50
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|Киносити
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|15:10
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|Алмаз Синема
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|19:10
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|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
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|21:15
|Киносити
|21:50
|Азот (Новомосковск)
|22:00
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|22:55
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
Завтра
|10:30
|Алмаз Синема
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:20
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:00
|Октябрь
|16:30
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|18:15
|Азот (Новомосковск)
|19:10
|Октябрь
|19:10
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Октябрь
|21:15
|Киносити
|21:50
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:55
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|00:10
|Синема Стар
|01:25
|Киносити
30 июня, суббота
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:20
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:00
|Октябрь
|16:30
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|18:15
|Азот (Новомосковск)
|19:10
|Октябрь
|19:10
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Октябрь
|21:15
|Киносити
|21:50
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:55
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|00:10
|Синема Стар
|01:25
|Киносити
1 июля, воскресенье
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:20
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:00
|Октябрь
|16:30
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|18:15
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|19:10
|Октябрь
|19:10
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Октябрь
|21:15
|Киносити
|21:50
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:55
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|00:10
|Синема Стар
|01:25
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2 июля, понедельник
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|10:50
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|11:30
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|12:20
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
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|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:00
|Октябрь
|16:30
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|17:05
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|Азот (Новомосковск)
|19:10
|Октябрь
|19:10
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Октябрь
|21:15
|Киносити
|21:50
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:55
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
|01:25
|Киносити
3 июля, вторник
|10:30
|Алмаз Синема
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:20
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:00
|Октябрь
|16:30
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|18:15
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|19:10
|Октябрь
|19:10
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Октябрь
|21:15
|Киносити
|21:50
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:55
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
4 июля, среда
|10:30
|Алмаз Синема
|10:50
|Киносити
|11:30
|Октябрь
|12:20
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:00
|Октябрь
|16:30
|Алмаз Синема
|17:05
|Киносити
|18:15
|Азот (Новомосковск)
|19:10
|Октябрь
|19:10
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|20:40
|Алмаз Синема
|21:10
|Октябрь
|21:15
|Киносити
|21:50
|Азот (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:55
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
5 июля, четверг
|01:25
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
18:15
21:50
|Алмаз Синема
|
10:30
12:20
16:30
20:40
22:55
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
19:10
21:15
23:20
|Октябрь
|
11:30
16:00
19:10
21:10
|Синема Стар
|
15:10
19:50
22:00
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
18:15
21:50
|Алмаз Синема
|
10:30
12:20
16:30
20:40
22:55
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
19:10
21:15
23:20
01:25
|Октябрь
|
11:30
16:00
19:10
21:10
|Синема Стар
|
15:10
19:50
22:00
00:10
30 июня, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
18:15
21:50
|Алмаз Синема
|
12:20
16:30
20:40
22:55
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
19:10
21:15
23:20
01:25
|Октябрь
|
11:30
16:00
19:10
21:10
|Синема Стар
|
15:10
19:50
22:00
00:10
1 июля, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
18:15
21:50
|Алмаз Синема
|
12:20
16:30
20:40
22:55
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
19:10
21:15
23:20
01:25
|Октябрь
|
11:30
16:00
19:10
21:10
|Синема Стар
|
15:10
19:50
22:00
00:10
2 июля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
18:15
21:50
|Алмаз Синема
|
10:30
12:20
16:30
20:40
22:55
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
19:10
21:15
23:20
01:25
|Октябрь
|
11:30
16:00
19:10
21:10
|Синема Стар
|
15:10
19:50
22:00
3 июля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
18:15
21:50
|Алмаз Синема
|
10:30
12:20
16:30
20:40
22:55
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
19:10
21:15
23:20
|Октябрь
|
11:30
16:00
19:10
21:10
|Синема Стар
|
15:10
19:50
22:00
4 июля, среда
|Азот (Новомосковск)
|
18:15
21:50
|Алмаз Синема
|
10:30
12:20
16:30
20:40
22:55
|Киносити
|
10:50
12:55
15:00
17:05
19:10
21:15
23:20
|Октябрь
|
11:30
16:00
19:10
21:10
|Синема Стар
|
15:10
19:50
22:00
5 июля, четверг
|Киносити
|
01:25