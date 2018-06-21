Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 28.06.2018

Режиссер: Джефф Томсич

Актеры: Аннабелль Уоллис, Джон Хэмм, Джереми Реннер, Айла Фишер, Рашида Джонс, Лесли Бибб, Джейк Джонсон, Эд Хелмс, Брайан Деннехи, Хэннибал Бёресс

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 100 мин

Каждый год в течение месяца пять друзей-соперников участвуют в беспощадно-навороченной версии игры в «кошки-мышки». Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!» В этом году «кошки-мышки» приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что вроде как должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.