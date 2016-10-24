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Не всё коту масленица

Не всё коту масленица

Премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского.

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
Тел.:
25 февраля 2017, суббота
19:00
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