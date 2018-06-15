Где в Туле посмотреть матчи чемпионата мира на больших экранах

Фото http://www.ulyanovskmenu.ru

14 июня стартовало долгожданное спортивное событие — чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде и Саранске.

32 футбольные сборные разделены на 8 корзин. Сборная России — в группе «А». Среди ее соперников Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

Если вы не купили билет на матчи ЧМ, не расстраивайтесь! Мы подскажем, где в Туле посмотреть самые интересные игры. Myslo сделал обзор заведений, которые транслируют поединки мундиаля.

Отметим, что в большинстве кафе и спортбаров все места были забронированы задолго до начала чемпионата.

ЧЕШСКИЙ РЕСТОРАН CERNOVAR

Добро пожаловать в чешский ресторан! Заведение уютно расположилось в самом центре нашего города. Профессиональные повара приготовят для гостей вкусные блюда по традиционным рецептам чешской кухни — в этом изюминка ресторана.

Cernovar приглашает футбольных болельщиков на просмотр матчей чемпионата мира. Зал ресторана вмещает порядка 80 человек. Для гостей есть четыре плазменных экрана.

Приходите большими компаниями — за столик могут поместиться до 20 человек.

Уютная атмосфера, комфортная обстановка, приятная компания и вкусные блюда сделают просмотр матчей незабываемым!

Интересная деталь: для гостей Cernovar на время всего чемпионата будут действовать специальные акции — можно получить приятные подарки от партнеров заведения из Англии и Чехии!*

Адрес: пр. Ленина, 85

Телефон: 8 (4872) 25-88-57.

Время работы: вс.-чт.: 12.00 — 24.00, пт.-сб.: 12.00 — 2.00.

Сайт

ВКонтакте

Instagram

* Количество подарков ограничено.

ИРЛАНДСКИЙ ПАБ HARAT'S

Harat's — это классический ирландский паб. Надо сказать, что фанаты любят это заведение. Здесь созданы все условия для любителей футбола — матчи чемпионата мира можно посмотреть на пяти плазменных экранах и одном большом проекторе!

В пабе — интересный дизайн, благодаря которому ощущается атмосфера футбольного праздника: на стенах развешаны флаги стран, расставлены различные сувениры.

Огромный зал вмещает порядка 200 человек, так что смело можно приходить большими компаниями.

Harat's будет транслировать ВСЕ матчи ЧМ. Для гостей заведения будут действовать специальные акции. Также можно получить интересные сувениры, которые для каждой игры будут индивидуальны.

В пабе — лояльные цены на меню и большой выбор напитков*.

Крутые рок-концерты — фишка Harat's. По пятницам и субботам гостей ждет настоящий драйв!

Адрес: Красноармейский пр., 19.

Телефон: 525-025.

Время работы: пн.-вс. 12.00 — 02.00.

Сайт

ВКонтакте

Instagram

*Подробнее информацию о напитках можно получить на сайте Harat's.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БАР «ОНЗО»

«Онзо» — это блюда 11 стран мира, авторские коктейли и вкусные обеды! Здесь болельщики смогут посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на пяти плазменных телевизорах. Приходите большими компаниями! Все смогут уютно расположиться за столиками.

Для гостей гастрономического бара подготовили вкусное ассорти горячих и холодных закусок. Вас ждут не только вкусные и качественные блюда и напитки, а еще и розыгрыш призов.

Специально к чемпионату мира «Онзо» приготовил для гостей акции и бонусы!

Адрес: пр. Ленина, 57.

Телефон: 8 (4872) 71-11-15.

Время работы: вс.-чт. с 12.00 до 00.00, пт.-сб. с 12.00 до 3.00.

Instagram

ВКонтакте

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ КАФЕ «ТЕМА»

«Тема» — гастрономическое кафе в самом центре города. Заведение расположилось в минуте ходьбы от площади Ленина на цокольном этаже особняка XVIII века.

В «Теме» будут транслироваться все матчи чемпионата мира по футболу. Туляков приглашают поддержать сборную России!

В кафе есть четыре плазменных экрана для комфортного просмотра матчей. Телевизоры расположены таким образом, что абсолютно каждый гость заведения сможет насладиться просмотром игр.

В «Теме» разработано специальное меню для болельщиков. Кафе удивит посетителей авторскими рецептами и разнообразными напитками. Уютная обстановка, хорошее меню, расторопный персонал прилагаются. Приходите семьями и большими компаниями!

Предварительное резервирование — гарантия наличия свободных мест для вас и ваших друзей.

Адрес: пр. Ленина, 23.

Телефон для бронирования столов 307-500.

Время работы: вс.-чт. 12.00 − 0.00, пт.-сб. 12.00 − 3.00.

ВКонтакте

Instagram

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «СРЕДНЕРУССКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ»

О фестивальной площадке «Среднерусская возвышенность», расположенной в Венёвском районе, знает практически каждый туляк. Именно туда всё лето будут съезжаться звезды отечественной и зарубежной эстрады.

Организаторы решили пойти навстречу футбольным болельщикам и создать площадку для просмотра матчей чемпионата мира – 2018.

С 14 июня и на протяжении всего ЧМ на всех экранах «Золотого города», включая экран главной сцены, будут транслироваться игры.

Галерея показать все фотографии 14



Для гостей будут работать все объекты «Золотого города». Посетителям обещают интересные акции и приятные бонусы!

Адрес: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, ул. Степная, 19

Сайт

ВКонтакте

Instagram

Телефон: 8 (800) 222-34-17.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПАБ «ПРАВДА»

Трансляция матчей чемпионата мира на больших экранах, уютная атмосфера и хорошая компания — всё это предлагает футбольным болельщикам гастрономический паб «Правда». Заведение расположено на Красноармейском проспекте.

Зал вмещает порядка 60 человек. Приходите большой компанией — для гостей предлагают просмотр игр ЧМ на двух телевизорах (один — в зоне бара, другой — в центре зала).

В «Правде» будут транслироваться все самые знаковые матчи мундиаля. А специально к чемпионату повара заведения придумали футбольное блюдо — хот-дог «Ужин Акинфеева».

В начинке — овечий сыр и нежная рваная говядина, вкус которой прекрасно оттеняет кислинка маринованной айвы с чили. Приправлено традиционным корейским соусом кимчи и кремом из айвы. Порция стоит всего 295 рублей.

Адрес: Красноармейский пр., 10

Резерв столов: 71-71-22.

Время работы: пн.-чт., вс.: 12.00 − 00.00, пт.-сб.: 12.00 − 02.00.

ВКонтакте

Instagram

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПАБ «ПОНЕСЛОСЬ»

А что для вас футбол? А что для вас гастропаб? Вкусные и пенные напитки разных видов, которые льются из кранов рекой? Хрустящие закуски? Предлагаем объединить всё это в одно! Ждем вас на футбольные матчи к нам! Болеем вместе с «Понеслось» за Россию!

На все матчи при заказе четырех напитков пятый — в подарок от нашего лося Семёна!

Ну вы поняли, о чем мы. :)*

У нас вам предложат 12 сортов разливного и 30 вариантов бутылочного напитка разных производителей, и все они с акцентом на отечественный крафт. Море закусок на любой вкус, горячее, салаты и даже роллы.

Мы находимся в самом-самом центре Тулы — рядом с площадью. Вместимость столиков — до 10 человек, забронировать самые хорошие места можно по телефону 570-750.

Маленькие радости большими глотками!

Адрес: пр. Ленина, 14 (2-й этаж)

Сайт

Instagram

ВКонтакте

Телефон: 8 (4872) 570-750, 8 (920) 740-22-33

Время работы: вс.-чт.: с 12.00 до 24.00, пт.-сб.: с 12.00 до 02.00.

*Подробности акции уточняйте в гастропабе.