Выходные в Туле: 22-24 марта

За окном всё еще не самая солнечная погода, а в душе уже весна. На выходных вас ждет праздник встречи весны, матч звезд хоккея, восточные танцы и долгожданная премьера российской военной драмы.

Фестивали

Когда: 22 марта, пятница, 12.00.

Где: ОЦРНКиТ, ул. 9 Мая, 1-б (конференц-зал).

Вход свободный.

В Объединении центров развития народной культуры и туризма пройдет национальный праздник Навруз в честь прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Перед гостями выступят коллективы национальных общественных объединений Тульской области. В день праздника состоится конкурс «Мисс Навруз» среди очаровательных девушек из национальных общественных объединений Тульской области и студенческих организаций.

Гости праздника смогут полакомиться несколькими видами плова и сладостей. Главным блюдом станет узбекский плов по-самаркандски, который смогут попробовать все желающие.

Когда: 23-24 марта, суббота-воскресенье, 19.00.

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, ул. Каминского, 24.

Цена: 300 р. В ближайшие дни действует специальная акция: по стоимости одного билета можно попасть сразу на оба фильма.





В «Октаве» пройдут тематические выходные, посвященные фестивалю документального кино о городской культуре Center. За два дня гости увидят и обсудят с экспертами два фильма о современной культуре.



В первый день будет показан фильм «Кусама. Бесконечные миры», посвященный творчеству и жизни знаменитой японской художницы Яёи Кусама. Во второй день гости увидят российский фильм «После Лета» режиссера Кирилла Серебренникова.

Концерты

Когда: 22 марта, пятница, 20.00.

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306.

Цена: 900 р., в день концерта — 1000 р.

В пятницу на сцене рок-клуба M2 выступит панк-группа «Операция Пластилин». На концерте музыканты представят свою 7-ю пластинку «РЕЙВ» и исполнят свои лучшие хиты. После концерта пройдет фотосессия с артистами.

Группа ежегодно принимает участие в крупнейших музыкальных фестивалях, таких как «Доброфест», «Нашествие», MAXIDROM, «Панки в городе», тамбовский фестиваль «Чернозём» и многих других. Их хиты находятся в регулярной ротации известных радиостанций.

Когда: 23 марта, суббота, 19.00.

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306.

Цена: 500 р.

В субботу в рок-клубе M2 пройдет концерт праздничный концерт группы «Сколот» в честь 14-летия группы.

Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-рок-команд России. Их творчество основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельтской и скандинавской культур. Репертуар от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов — никого не оставит равнодушным.

Когда: 24 марта, воскресенье, 19.00.

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ).

Тула, ул. Демонстрации, 134.

Цена: от 2300 р.

В воскресенье на сцене Тульского областного центра молодежи пройдет большой юбилейный концерт «Чиж & Co». Группа отмечает 25-летие! На концерте музыканты представят все свои легендарные хиты. Чиж & Co — российский коллектив, запомнившийся своими задушевными песнями в стилистике блюза, блюз-рока, фолк-рока и рок-н-ролла.

Когда: 22 марта, пятница, 16.00.

Где: дом-музей В. В. Вересаева , Тула, ул. Гоголевская, 82.

Вход свободный.

В пятницу в доме-музее В. В. Вересаева выступят преподаватели и студенты Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского . В программе — шедевры русской и зарубежной классики: Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер.

В клубе

Когда: 23 марта, суббота, 22.00.

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Цена: 300 р., 200 р. с карточкой, которую можно приобрести в баре.

В субботу в «Типографии» пройдет вечер электронной музыки в стиле witchhouse, industrial и ebm. Легендарный проект DARKMATTER отмечает свое 5-летие. На вечеринке свои сеты отыграют диджеи: CROSSPARTY, Arsia Line, lemniscata, INQUISITOR UNICODE, EQUALS iNFiNiTY. Музыка будет сопровождаться специально созданным визуальным рядом.

События

Когда: 24 марта, воскресенье, 16.00.

Где: МАУК, центр культуры и досуга, Тула, улица Металлургов, 22.

Цена: 300 р.

В воскресенье на сцене ДК металлургов пройдет шоу восточных танцев. Зрители увидят завораживающие танцевальные номера в исполнении учеников студии восточного танца «Золотая Антилопа» и коллектива индийских танцев «Фаэзи». Гостей ждет колоритная атмосфера, красочные костюмы и незабываемое шоу!

Когда: 23 марта, суббота, 13.00.

Где: станция Жданка, отдел Богородицкого дворца-музея и парка, город Богородицк, ул. Привокзальная, 1-б.

Вход свободный.





В субботу на станции Жданка пройдет литературно-музыкальный спектакль с участием артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады. Спектакль посвящен поэту, переводчику и руководителю областного музейно-литературного объединения «Муза» Виктории Ткач. Он познакомит гостей с детством Виктории Юрьевны, которое прошло в Богородицке.

На встрече поэзия и проза Виктории объединится в литературно-музыкальный спектакль, приуроченный ко Всемирному дню поэзии.

Спорт

Когда: 22 марта, пятница, 19.00, 20.30.

Где: Тула, пл. Ленина.

Вход свободный.

В пятницу впервые на Губернском катке легенды отечественного хоккея сыграют в матче против сборной ночной хоккейной лиги Тульской области!

По приглашению губернатора Алексея Дюмина в этот вечер на лёд выйдут звезды хоккея: Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Сергей Федоров, Алексей Жамнов и другие.

В 20.30 начнется массовое катание под сеты от DJ Деш, DJ Салават и выступления танцевальной группы NEO.

Для гостей на площади будут работать точки питания с горячим чаем, кофе и глинтвейном.

Когда: 23 марта, суббота, 09.00, торжественное открытие в 18.00, 24 марта, воскресенье, 09.00.

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а.

Вход свободный.

На выходных в спорткомплексе «Новое поколение» пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу. В состязаниях примут участие танцоры из центральных регионов России. Участники представят номера в категориях микст, формейшн и буги-вуги.

Выставки

Когда: 22-24 марта, пятница-воскресенье, 10.00 (до 31 марта).

Где: Музей оружия, здание-«шлем», Тула, ул. Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца).

Цена: 450 р., 300 р., до 16 лет — бесплатно.

В Тульском государственном музее оружия работает интересная выставка, посвященная истории военного мундира от XVIII да начала XX столетия. Впервые в Туле представлены уникальные исторические экспонаты, которых немного даже в собраниях крупнейших российских музеев. В основе выставки — собрание военных мундиров, из частной коллекции Андрея Болдырева. Дополнить историю русской военной формы помогут более ста подлинных предметов вооружения XVIII — начала XX вв. из коллекции Тульского музея оружия.

Когда: 22-23 марта, пятница-суббота, 10.00, 24 марта — воскресенье, 11.00 (до 14 апреля).

Где: дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25.

Цена: 100 р., для учащихся и студентов — 50 р.

На прошлой неделе в доме Крафта открылась новая фотовыставка «Мишень» из городских пейзажей Тулы. Выставка создана студентами Школы Родченко под руководством известного фотографа Валерия Нистратова. Вниманию гостей представлена авторская серия снимков города, в которой отражается тема «оружейности».

Когда: 22 марта, пятница, 16.00 — открытие, 23-24 марта, суббота-воскресенье, 10.00.

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей».

Тула, Красноармейский пр., 16.

Цена: вход на открытие свободный, взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., до 16 лет — бесплатно, семейный билет (2 взрослых + 2 детских) — 280 руб.

В пятницу в Выставочном зале откроется новая экспозиция современного художника Вячеслава Шмагина, который неоднократно участвовал в выставках нонконформистского искусства на Малой Грузинской в Москве. Экспозиция включает более 70 произведений. Живописная пластика Вячеслава Николаевича апеллирует к художественным традициям народного искусства, иконописи, русского авангарда начала XX века. В своих произведениях художник активно использует текст, приемы коллажа, обращается к эстетике арт-объекта.

Детям

Когда: 24 марта, воскресенье, 12.00.

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского.

Тула, пр. Ленина, 51.

Цена: 250 р.

В воскресенье в Тульской филармонии им. Михайловского пройдет спектакль «Маленький принц» — музыкально-драматическая фантазия из цикла «Сказки с оркестром» для детей. Артист детской филармонии Сергей Одиноков расскажет эту трогательную историю для юного зрителя. Полюбить, понять душу Маленького принца, найти созвучие в своих мыслях и чувствах поможет прекрасная музыка в исполнении симфонического оркестра.

Когда: 23 марта, суббота, 18.00.

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей».

Тула, Красноармейский пр., 16.

Выставочный зал предлагает школьникам увлекательный и в то же время познавательный отдых. А если они любят театр, им обязательно стоит посетить эти мероприятия. Первое занятие будет посвящено росписи театральных масок.

Лекции

Когда: 24 марта, воскресенье, 17.00.

Где: «Театральный дворик», арт-кафе, Тула, пр. Ленина, 85, к. 1, 3-й этаж («Ликёрка Лофт»).

Вход свободный.

В арт-кафе «Театральный дворик» пройдет лекция-приключение, посвященная Году театра, от эксперта Валерии Мазановой.

Лекция ответит на самые распространенные вопросы о театре:

Что делать, если на спектакле я ничего не понял?

А голые люди в современном театре — это обязательно?

Спектакль, основанный на реальных событиях, – так бывает?

А правда, что для современного актёра не нужно образование?

Перформанс — это тоже искусство?

Синтетическое искусство — это что-то, связанное с полиэстером и капроном?

Когда: 22 марта, пятница, 16.00.

Где: Тульский областной краеведческий музей.

Тула, ул. Советская, 68.

Цена: 100 р.





В пятницу в Краеведческом музее пройдет авторская лекция заведующего естественно-историческим отделом Сергея Демидова.

Сергей познакомит гостей с ассортиментом музыкальных магазинов старой Тулы — книгами, грампластинками и инструментами. В этой уникальной сфере тульской торговли начала XX века переплетаются культура, мода и духовные потребности туляков, бурно развивающийся российский бизнес и даже технические достижения.

Когда: 24 марта, воскресенье, 14.00.

Где: Тульский областной художественный музей, Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

Цена: взрослые, пенсионеры, студенты — 150 руб., дети (с 12 до 16 лет) — 100 руб.

В воскресенье в Тульском художественном музее пройдет художественная лекция-концерт Ирины Сытиной. Мероприятие проводится в рамках Всемирного дня поэзии (21 марта) и Международного дня театра. Посетители услышат фрагменты авторских поэтических моноспектаклей по произведениям отечественной и зарубежной литературы: «Колокола…», «Диалог…», «Сестры…», «Райский сад», «Воспарение» и другие.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит российская военная драма, посвященная историческим событиям в Косово в 1999 году. Одним из продюсеров картины выступил знаменитый актёр Гоша Куценко, он же сыграл одну из ключевых ролей. По сюжету спецотряд десантников получает задание взять аэродром Слатина, удерживая точку до прихода российских миротворцев. Но этим также интересуются албанский полевой командир и вооружённые силы НАТО. Десантникам приходится принять неравный бой с террористами для освобождения заложников в аэропорту, тем более что среди них находится девушка капитана спецгруппы.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начинается показ семейного мультфильма о маленькой девочке, которой удалось попасть в придуманный ею чудесный Парк развлечений. Конечно же, взрослые ей не верят, но она начинает регулярно посещать это интересное место, где с каждым новым аттракционом её ждут увлекательные приключения и новые испытания.

Цена: от 140 р.

В кино вышел детективный триллер от культового режиссера фильма «Интервью с вампиром» Нила Джордана. Сюжет картины рассказывает о двух подругах, которых сплотило личное горе. Одинокая девушка Фрэнсис после смерти матери переезжает в Манхэттен, пытаясь начать самостоятельную жизнь, где знакомится с одной загадочной и живущей уединённо вдовой по имени Грета. Между ними завязывается крепкая дружба, и новая знакомая окружает Фрэнсис заботой и вниманием. Но вскоре перед главной героиней начинает открываться правда и ужасающие истинные намерения Греты.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.