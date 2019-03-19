Навруз — праздник, объединяющий народы

В Объединении центров развития народной культуры и туризма пройдет национальный праздник Навруз. Это праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Этот праздник не только является предвестником обновления природы, начала нового года, но и олицетворяет добрые намерения и чистые помыслы, несет в себе идеи человеколюбия и добрососедства.

Гостей ждет насыщенная культурная программа:

выступления коллективов национальных общественных объединений Тульской области

Изюминкой праздника станет конкурс «Мисс Навруз» с участием очаровательных девушек — представительниц национальных общественных объединений Тульской области и студенческих организаций.

По доброй традиции участники праздника угостят всех присутствующих пловом и сладостями. Главным блюдом станет узбекский плов по-самаркандски, который смогут попробовать все желающие.

Праздник пройдет по адресу: г. Тула, ул. 9 мая, д. 1 «б» (конференц-зал).

Вход свободный.