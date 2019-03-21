Виктория Ткач: вечер-воспоминание
Литературно-музыкальный спектакль с участием артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады.
Виктория Ткач — поэт, переводчик, автор прозаических миниатюр, заведующая Домом-музеем
На встрече поэзия и проза автора объединятся в литературно-музыкальный спектакль, приуроченный ко Всемирному дню поэзии. Он познакомит гостей с детством Виктории Юрьевны, которое прошло в Богородицке. Мероприятие пройдёт с участием артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады.
Вход свободный.
Где и когда?
Богородицк, ж/д станция
23 марта 2019, суббота
13:00