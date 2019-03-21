Виктория Ткач: вечер-воспоминание

Литературно-музыкальный спектакль с участием артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады.

Виктория Ткач — поэт, переводчик, автор прозаических миниатюр, заведующая Домом-музеем В. В. Вересаева , руководитель областного музейно-литературного объединения «Муза», член Союза российских писателей; автор 8 сборников стихотворений, лауреат и дипломант различных литературных премий и конкурсов.

На встрече поэзия и проза автора объединятся в литературно-музыкальный спектакль, приуроченный ко Всемирному дню поэзии. Он познакомит гостей с детством Виктории Юрьевны, которое прошло в Богородицке. Мероприятие пройдёт с участием артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады.

Вход свободный.