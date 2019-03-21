афиша
афиша
Регистрация
Виктория Ткач: вечер-воспоминание

Виктория Ткач: вечер-воспоминание

Литературно-музыкальный спектакль с участием артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады.

Виктория Ткач — поэт, переводчик, автор прозаических миниатюр, заведующая Домом-музеем В. В. Вересаева, руководитель областного музейно-литературного объединения «Муза», член Союза российских писателей; автор 8 сборников стихотворений, лауреат и дипломант различных литературных премий и конкурсов.

На встрече поэзия и проза автора объединятся в литературно-музыкальный спектакль, приуроченный ко Всемирному дню поэзии. Он познакомит гостей с детством Виктории Юрьевны, которое прошло в Богородицке. Мероприятие пройдёт с участием артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады.

Вход свободный.

Где и когда?
Жданка, железнодорожная станция (Богородицк)
23 марта 2019, суббота
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.