Актер Никита Ефремов: «Фильм «Лето» про Цоя? Не смотрел»

Любимец женщин, тот самый «сын и внук», актер Никита Ефремов приехал в Тулу на творческий вечер. 8 марта в «Октаве» он пообщался с туляками.

Вход был бесплатным, и свободных мест в зале почти не осталось. И конечно, было много девушек. К ним артист и обратился в самом начале встречи:

– Хочу вас поздравить с праздником, пожелать сил, мудрости, вдохновения, легкости. Наша земная жизнь очень коротка, и надо научиться получать удовольствие от нее. Я вам желаю конструктивно получать удовольствие. Будьте счастливы!

Встречу модерировал кинокритик Егор Беликов, туляки тоже задавали вопросы артисту.

— Расскажи о первой роли — эпизоде в сериале «Моя прекрасная няня».

– Мне было лет 15-16, и я тогда впервые сам заработал денег. Да еще каких! 100 баксов мне дали одной бумажкой. Меня покрасили в жуткий рыжий цвет, я отмыться не мог три дня. Но эта зеленая бумажка — это было нечто. Никакой работы тогда еще не было, о том, что надо как-то выстраивать роль, что-то делать, не было и речи. Ну просто красивый мальчик, с обаянием… и всё.



Кадр из «Моей прекрасной няни» (2004).

Первый раз про профессию я задумался, пожалуй, только после поступления в школу-студию МХАТ, после столкновения с театром. Для меня театр — это вообще больше «про профессию», чем кино. Кино — это односторонняя связь, отдал что-то — и всё, дальше что-то изменить и скорректировать не можешь. Театр — это постоянный обмен энергией, какие-то страхи, победы.

— На Первом выйдет фильм «Дядя Саша». Режиссер Александр Гордон говорил, что назвал картину так из-за тебя.

– Да, это так. Я называл его дядей Сашей, хотя Александр Гарриевич просил называть его по имени и отчеству. Но я никак не мог определиться.



Кадр из «Дяди Саши», почти чеховской истории о некогда талантливом режиссере, снимающем свой последний фильм прямо у себя в загородном доме. Назло всем.

— Раньше ты говорил, что смотришь все фильмы со своим участием.

– Это важно, для актера это нормальная работа над ошибками.

— Посоветуй что-нибудь из свеженького!))

– В марте выходит в российский прокат фильм «ВМаяковский». Этот фильм — путешествие во времени. Как сказал наш режиссер Александр Шейн, сейчас вообще в фильмах главный герой — это время.

К слову, «ВМаяковский» (2018) — это первый фильм, в котором Никита Ефремов снялся вместе со своим отцом, Михаилом Ефремовым.

— Какие фильмы нравятся вообще? Что рекомендуешь?

– Из последнего — «Зеленая книга», сериал «Черное зеркало»… Да много чего. Сейчас я прихожу к критерию «нравится — не нравится». Кроме того, актеру сложно отделаться от технического взгляда на картину. Смотришь и понимаешь — вот тут камера повернулась, вот тут так-то сделали, тут так. Если это ощущение пропадает в процессе просмотра, значит, круто всё.

Есть еще один русский фильм, «Ваш репетитор». Отличный фильм. Он есть в сети, всем советую. Тема, конечно, провокативная. Репетитор, взрослая женщина, спит с молодым парнем, у них завязывается роман. Но это снято очень хорошо. И герой — давно не было у нас таких героев-женщин, со своими проблемами и чаяниями.

«Лето»? Не смотрел

Одна из последних громких ролей Никиты Ефремова — в нашумевшем фильме Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о закулисье русского рока времен Виктора Цоя, Майка Науменко и 80-х вообще.



Кадр из «Лета».

Фильм вызвал много разных мнений и обсуждений. Участник тех событий Борис Гребенщиков, прочитав сценарий, назвал его «ложью от начала до конца». Кирилл Серебренников сделал ответный ход: имя БГ в фильме так и не прозвучало, героя Никиты Ефремова называли не иначе как Боб, хотя все прекрасно понимали, о ком это.

— Расскажи про «Лето» Кирилла Серебренникова, где ты сыграл Боба. Тебе изначально сказали, что ты будешь играть Бориса Гребенщикова? Сейчас ведь утверждается, что картина снята «по мотивам», чтобы не вызвать гнева БГ, который считает, что всё было не так.

– Да я тоже думаю, что всё было не так. Интересно, кто-то может снять, чтобы всё было ТАК? Когда Кирилл Семёнович предложил мне эту роль, он так и сказал: «Будешь играть молодого БГ».

— Ты общался с Гребенщиковым до съемок?

– Нет. А зачем? Я предположил этот разговор в голове: «Здравствуйте, я Никита Ефремов, я Вас играю». — «Ну и пошел ты!» Я просто постарался в своей роли максимально уважительно отнестись к тому, что эти события живы, этот человек жив. «Лето», я думаю, тоже не о конкретных людях, он о времени. Как говорит режиссер Александр Шейн, в историческом повествовании важнее догадка.

— Перед тем как вышел фильм «Довлатов» (2018), режиссер Алексей Герман-младший говорил, что не простил бы себе, если бы не пообщался со всеми живыми свидетелями тех событий, всеми причастными. И все они дали согласие.

– Ну он в данном случае режиссер, а я нет.

— Возможно, Гребенщиков просто не смотрел фильм «Лето» и не знает, что получилось в итоге.

– Я, кстати, тоже не смотрел. Летом посмотрю.

Никита Ефремов действительно внешне очень похож на молодого БГ. Смотрите сами:

— Что ты чувствуешь по поводу дела «Седьмой студии», ареста Кирилла Серебренникова?

– А что тут можно чувствовать? Сценарий такой штуки, как жизнь, давно написан.

— То есть ты фаталист?

– А это называется фаталист? Ну да. Но я не о том, чтобы лежать на диване, а о страхах. Я не знаю, где та грань, когда надо что-то делать и говорить, а когда — нет. Мне неприятны эти события, я хочу, чтобы этого не было. Но надо ли мне что-то делать в связи с этим, я не знаю. Я почему-то сейчас почувствовал стыд, наверное, мне надо какую-то гражданскую позицию сейчас выразить?..

Про Лондон, менталитет и мечты

– Расскажи про «Лондонград» (2015). Это такой наш ответ «Шерлоку»? У них — гениальный сыщик, у нас гениальный траблшутер – «решальщик проблем». Ты долгое время провел в Лондоне на съемках, расскажи о разнице в менталитетах, почему мы и англичане такие разные?

– Между Англией и Россией? Ну есть смешные какие-то факты. Когда у них открыли метро, у нас отменили крепостное право, когда образовался Кембридж, на нас напали татары… Но у них и власть не менялась уже тысячу лет. А это очень влияет на внутреннюю стабильность. Это абсолютно другие люди с другой внутренней культурой. Там свои законы общения. Разница? Они все «метут свою сторону улицы». И что очень поразило, это честные законы малого бизнеса. Когда у меня друзья занимались бизнесом в России, а потом уехали строить бизнес там, они были в шоке. Рассказывают, что там приходит пожарный с проверкой, а потом говорит, мол, работайте. И следующий раз приходит через пять лет. Без взяток, без всякого такого. Хотелось бы, чтобы и у нас было так же.

И еще: по-моему, они там сожгли всех своих красивых женщин. Мужики там нормальные, но с красивыми девушками напряженка.

– Ты двигаешься по жизни импульсивно? Или есть какой-то план? Мечты?

– Я мечтаю подрасти вот в каком плане. Я ценю жизнь, ценю свое время, и поэтому хочу играть, не погружаясь в роли так, чтобы это захватывало тебя целиком. Однажды мы ставили спектакль по Бродскому, я слишком туда погрузился, и это внутренне меня сильно расхристало. Я так не хочу. Хочу оставаться «в моменте», в настоящем. А в настоящем и есть самая жизнь. Хотел бы обрести такой навык, как «порепетировал и отбросил». А еще мне бы хотелось научиться отказываться от тех ролей, за которые берёшься из страха, что других ролей не будет.

– В одном из интервью ты говорил, что хотел бы убить своего отца в кино. Почему убить?

– А почему нет? Но, честно говоря, я не думаю, что я в эти слова что-то такое вкладывал. Боюсь, сейчас я тоже что-нибудь тут наговорю, а лет через пять меня спросят: «А вот вы были в Туле, в „Октаве“ и сказали…»

Сижу и меня слушают. Это уже чудо!

– Отказался бы ты от спорной роли под давлением общественного мнения?

– Если бы мне предложили сыграть Иосифа Виссарионовича, например? А все кругом бы говорили: «Не надо! Не играй Иосифа Виссарионовича!» Это же все из-за страха происходит. Так вот, есть просто страх: как меня оценят, получится ли… А есть прямая угроза жизни. Со страхами, я считаю, нужно работать. И если это просто страх, я всё равно возьму эту роль. Но решение всё равно в каждой конкретной ситуации я буду принимать отдельно.

– Что тебя вдохновляет?

– Страх. Страх, что я умру и ничего после меня не останется. Это, конечно, не вдохновение, а пинок такой хороший. А вдохновляют природа, люди, осознание того, насколько уникален каждый момент.

– Ты часто упоминаешь Бога. Назови случай или явление, которые ты мог бы назвать чудом.

– Ну вот то, что я сижу здесь и меня слушают, — уже чудо.

– Ну всё-таки!

– А нужно, чтобы я прям на балконе висел? Ну нет. Вот то, что я родился, — уже чудо. Сколько таких возможных детей путешествует по водопроводной системе нашей страны, а я выиграл эту гонку.

Никита Ефремов, актер театра и кино.

Родился 30 мая 1988 года в Москве. Представляет третье поколение знаменитой актерской династии — внук народного артиста СССР Олега Ефремова, сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

Учился в школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина.

Никита озвучивал мультфильмы, сыграл десятки ролей в театре и кино.