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ВМаяковский

ВМаяковский

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.03.2019
 
Режиссер:
Александр Шейн
  
Актеры:
Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Никита Ефремов, Антон Адасинский, Альбертс Альбертс
  
Жанр:
биографический, артхаус
  
Продолжительноcть:
122 мин
  

Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты, на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя «ВМаяковского», заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

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Сегодня
18:00 ДКЖ Кино
Завтра
18:00 ДКЖ Кино
16 марта, суббота
18:00 ДКЖ Кино
17 марта, воскресенье
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18 марта, понедельник
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