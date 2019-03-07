ВМаяковский

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 14.03.2019

Режиссер: Александр Шейн

Актеры: Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Никита Ефремов, Антон Адасинский, Альбертс Альбертс

Жанр: биографический, артхаус

Продолжительноcть: 122 мин

Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты, на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя «ВМаяковского», заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.