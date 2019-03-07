ВМаяковский
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 14.03.2019
Режиссер:
Александр Шейн
Актеры:
Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Никита Ефремов, Антон Адасинский, Альбертс Альбертс
Жанр:
биографический, артхаус
Продолжительноcть:
122 мин
Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты, на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем), вводят зрителя «ВМаяковского», заставляя прожить вместе с ними его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.
Сегодня
|18:00
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Завтра
|18:00
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16 марта, суббота
|18:00
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17 марта, воскресенье
|18:00
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18 марта, понедельник
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19 марта, вторник
|18:00
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20 марта, среда
|18:00
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