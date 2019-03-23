Тульские «мушкетеры»: как в Туле развивается фехтование

Фото Алексея Пирязева.

Федерация фехтования Тульской области довольно молодая – ей всего полгода. Пока в секции занимается не так много спортсменов, но всё впереди.

Спортивное фехтование входит в программу Олимпийских игр. Чтобы фехтовать, какие-то особенные физические данные не нужны. Заниматься этим вида спорта специалисты рекомендуют с 7 лет. А вот верхней возрастной планки нет: итальянская фехтовальщица Мария Валентина Веццали в 16-й раз стала чемпионкой мира в 41 год.

Российские фехтовальщики показывают высокие результаты. Приятно, что теперь будущих чемпионов растят и в Тульской области.

Тульскую федерацию основали Константин Ласкин, Юрий Рыжков и Валерия Доронина. Корреспонденты Myslo побывали на тренировке спортсменов.

Президент федерации фехтования Тульской области Константин Ласкин:

Константин Ласкин – Организацию мы зарегистрировали совсем недавно, в августе 2018 года. А специализированный зал для занятий фехтованием начал работу с февраля 2019 года. Сейчас наша цель — вывести фехтование на такой уровень, чтобы спортсменов разных возрастов можно было вывозить на соревнования.

По словам Константина, в секции сейчас занимаются 20 детей от 8 до 16 лет. Есть и взрослая группа — спортсмены от 20 лет.

Как пришла идея развивать этот вид спорта?

– У нас в Туле был небольшой кружок единомышленников, любителей фехтования. Занимались для собственного удовольствия. Позже с Юрием нашли профессионального тренера — Валерию, она квалифицированный специалист, — рассказал Константин.

По словам специалистов, фехтование развивает координацию движений, ловкость, силу, выносливость, боевой интеллект, ответственность, серьезное отношение к себе.

Один из соучредителей федерации Юрий Рыжов:

Юрий Рыжов – Не зря фехтование называют «быстрыми шахматами». Это очень умный вид спорта. Во время поединка выиграет более хитрый, выдержанный и более умный соперник. Вопреки расхожему мнению, это один из самых травмобезопасных видов спорта.

По словам Константина и Юрия, Тульская федерация сейчас активно сотрудничает со всероссийской. И наших юных спортсменов там поддерживают.

– Фехтовальное сообщество открытое и бескорыстное. Мы обязательно пригласим для проведения мастер-классов именитых спортсменов. Уже есть некоторая договоренность с чемпионом России Александром Чернышевым. Это титулованный спортсмен и тренер, его воспитанники — действующие чемпионы Европы. Думаю, мы обязательно пригласим его к нам на мастер-класс, — говорит Константин Ласкин.

Спортсмены занимаются фехтованием не менее трех раз в неделю в просторном зале, оснащенном современным оборудованием: специальная дорожка, сделанная из электропроводящего материала, регистрирующий уколы аппарат.

Ребята фехтуют шпагой, на острие которой – кнопка. Когда фехтовальщик наносит точный удар сопернику, на аппарате загорается лампочка.

Есть три вида фехтования — на шпаге, рапире и сабле. В Тульской области развивают первый и самый демократичный вид. Почему? Здесь минимальный набор правил, а удары наносить можно куда угодно, кроме затылка.

Константин Ласкин отметил, что в апреле тульские спортсмены планируют отправиться на детский турнир в Москву.

– Думаю, до регулярного чемпионата дело тоже дойдет, но должно пройти время, чтобы наши юные таланты подросли.

Тренер Валерия Доронина переехала в Тулу в 2016 году из Краснодара:

Валерия Доронина – В 12 лет я как-то увидела по телевизору соревнования по фехтованию. Заинтересовалась, выясняла у родителей, что это такое. Но в тот момент в Краснодаре не было этого вида спорта. Через несколько лет мой папа начал преподавать в школе олимпийского резерва современное пятиборье, туда входит фехтование. И вот в 16 лет моя мечта сбылась! Я занималась, ездила на соревнования. На чемпионате Краснодарского края завоевала бронзу. Затем поступила в Кубанский государственный университет, решила посвятить жизнь фехтованию, стала тренером. Сейчас я занимаюсь с ребятами, радует, что они приходят к нам с энтузиазмом, по собственному желанию.

Мы пообщались с юными спортсменами.

Данил Долгов, 11 лет:

– Мне всегда нравился фильм про д 'Артаньяна и мушкетеров, и я решил тоже стать шпажистом. Я много занимаюсь, у меня уже хорошие успехи. Здесь можно и с ребятами поболтать, и посражаться, и узнать новые приемы. Я думаю, что уже готов к соревнованиям. Собираюсь поехать в апреле в Москву. Моя мечта – стать либо чемпионом России по плаванию, либо по фехтованию – тут только два варианта.

Виталий Сахаров, 9 лет:

– Мне нравится фехтование с 4-х лет. Я увидел бои по телевизору, и меня это заинтересовало. Спортсмены очень красиво управляли шпагой, рапирой и саблей. У меня появилась мечта — заняться фехтованием. Когда оно появилось в Туле, я очень обрадовался. Теперь я занимаюсь своим любимым видом спорта. Он не из легких, но мне всё дается. Хочу добиться успехов, обладать хорошей техникой и быть неплохим бойцом. Я новичок, мне надо немножко еще поучиться, а потом ехать на соревнования.

Полина Журавлева, 10 лет:

– Мне захотелось заниматься чем-то спортивным, и я выбрала фехтование. У меня всё получается! Надеюсь, что смогу побеждать на соревнованиях, уже готова к ним. А чтобы стать успешным спортсменом, нужно использовать разную тактику, подстраиваться под соперника.