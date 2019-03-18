НХЛ Тульской области против звезд хоккея

22 марта впервые на Губернском катке легенды отечественного хоккея сыграют в матче против сборной ночной хоккейной лиги Тульской области!

По приглашению Губернатора Алексея Дюмина в этот вечер на лёд выйдут звезды хоккея: Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Сергей Федоров, Алексей Жамнов и другие.

В 20.30 начнется массовое катание под сеты от DJ Деш, DJ Салават и выступления танцевальной группы NEO.



На площади будут работать точки питания с горячим чаем, кофе и глинтвейном.

Вход свободный.