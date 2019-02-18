В Тульской филармонии им. Михайловского пройдет спектакль «Маленький принц» — музыкально-драматическая фантазия из цикла «Сказки с оркестром» для детей.

Как часто взрослые говорят о своих детях: «Он ещё маленький, он не понимает», или «Он ещё маленький, ему все можно». И ребенок, вырастая, остается «маленьким», то есть эгоистичным и безответственным. Антуан де Сент Экзюпери написал чудесную историю о маленьком человеке, который мужественно берёт на себя ответственность за всё и всех, что ему дорого. Артист детской филармонии Сергей Одиноков расскажет эту трогательную историю для юного зрителя. Полюбить, понять душу маленького принца, найти созвучие в своих мыслях и чувствах поможет прекрасная музыка в исполнении симфонического оркестра.

Исполнители:

Тульский филармонический симфонический оркестр

Дирижёр — Владислав Белоусов

Текст читают:Сергей Одиноков и Даниил Шель