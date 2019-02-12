На сцене Тульского областного центра молодежи пройдет большой юбилейный концерт «Чиж & Co». На концерте музыканты представят все свои легендарные хиты.

Чиж & Co — российский коллектив, запомнившийся своими задушевными песнями в стилистике блюза, блюз-рока, фолк-рока и рок-н-ролла. Немного грустные песни о любви в творчестве Чижа чередуются с более бодрой музыкой иной направленности — и тогда эти песни напоминают смесь городского романса с классическим гитарным роком.