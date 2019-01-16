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Сколот

Сколот

В рок-клубе M2 пройдет концерт праздничный концерт группы «Сколот» в честь 14-летия группы.

Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-рок команд России. Их творчество основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельсткой и скандинавской культур. Репертуар от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов — никого не оставит равнодушным!



За 14 лет «Сколот» выпустили 4 альбома, выступили в сотне городов и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Тур, посвященный 14-летию коллектива, охватывает обширную географию России. Группа подготовила специальную программу из уже полюбившихся и новых песен!

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
23 марта 2019, суббота
19:00
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