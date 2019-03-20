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Музыкальные магазины Тулы начала ХХ вв.

Музыкальные магазины Тулы начала ХХ вв.

В Краеведческом музее пройдет авторская лекция заведующего естественно-историческим отделом Сергея Демидова.

Сергей Иванович Демидов познакомит гостей с ассортиментом музыкальных магазинов старой Тулы — книгами, грампластинками и инструментами. В этой, уникальной сфере тульской торговли начала XX века переплетаются культура, мода и духовные потребности туляков, бурно развивающийся российский бизнес и даже технические достижения. Приходите и не забудьте пригласить друзей!

Вы — настоящий меломан и владелец огромной коллекции компакт-дисков? А может, просто любите хорошую музыку и хотите узнать, на чём её слушали ваши прабабушки и прадедушки? Об этом вы узнаете на авторской лекции.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
22 марта 2019, пятница
16:00
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