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Уикенд фестиваля Center

Уикенд фестиваля Center

В «Октаве» пройдут тематические выходные, посвященные фестивалю документального кино о городской культуре Center.

За два дня гости увидят два фильма и обсудять с экспертами два фильма о современной культуре.

В первый день будет показан фильм «Кусама. Бесконечные миры», посвященный творчеству и жизни знаменитой японской художницы Яей Кусамы.

В второй день гости увидят российский фильм «После Лета» режиссера Кирилла Серебренникова.

Показ фильмов состоится 23 и 24 марта в 19.00.

В ближайшие дни действует специальная акция: по стоимости одного билета можно попасть сразу на оба фильма.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
23 марта 2019, суббота
19:00
Купить билет
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24 марта 2019, воскресенье
19:00
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