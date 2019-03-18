Уикенд фестиваля Center

В «Октаве» пройдут тематические выходные, посвященные фестивалю документального кино о городской культуре Center.

За два дня гости увидят два фильма и обсудять с экспертами два фильма о современной культуре.

В первый день будет показан фильм «Кусама. Бесконечные миры», посвященный творчеству и жизни знаменитой японской художницы Яей Кусамы.

В второй день гости увидят российский фильм «После Лета» режиссера Кирилла Серебренникова.

Показ фильмов состоится 23 и 24 марта в 19.00.