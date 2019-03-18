Уикенд фестиваля Center
В «Октаве» пройдут тематические выходные, посвященные фестивалю документального кино о городской культуре Center.
За два дня гости увидят два фильма и обсудять с экспертами два фильма о современной культуре.
В первый день будет показан фильм «Кусама. Бесконечные миры», посвященный творчеству и жизни знаменитой японской художницы Яей Кусамы.
В второй день гости увидят российский фильм «После Лета» режиссера Кирилла Серебренникова.
Показ фильмов состоится 23 и 24 марта в 19.00.
В ближайшие дни действует специальная акция: по стоимости одного билета можно попасть сразу на оба фильма.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
23 марта 2019, суббота
19:00
24 марта 2019, воскресенье
19:00