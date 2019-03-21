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Операция Пластилин

Операция Пластилин

На сцене рок-клуба M2 выступит панк-группа «Операция Пластилин». На концерте музыканты представят свою 7-ю пластинку «РЕЙВ» и исполнит свои лучшие хиты. После концерта пройдет фотосессия с артистами.

Группа была образована в Тамбове в 2000 году и играла музыку в стиле панк-рок 90х. В 2010 году состав группы обновился и стиль музыки стал ближе к современному гитарному панк-року. Группа ежегодно принимает участие в крупнейших музыкальных фестивалях, таких как «Доброфест», «Нашествие», MAXIDROM, «Панки в городе», тамбовский фестиваль «Чернозём» и многих других. Их хиты находятся в регулярной ротации известных радиостанций.

Стоимость: 900 р. в день концерта -1000 р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
22 марта 2019, пятница
20:00
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