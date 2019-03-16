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Волшебный парк Джун

Волшебный парк Джун

Страна:
Испания, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 21.03.2019
 
Жанр:
музыкальный, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Бюджет:
$100 000 000,00
  

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — волшебные звери Парка.

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Сегодня
09:00 3D Октябрь
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:45 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Октябрь
12:00 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Химик (Ефремов)
12:20 3D Синема Стар
13:10 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
13:40 3D Кинотеатр Венёва
13:40 3D Химик (Ефремов)
13:50 Киносити
14:00 3D Новая Заря (Плавск)
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Синема 3D (Кимовск)
14:10 3D Синема Стар
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 Киносити
15:35 3D Новая Заря (Плавск)
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Алмаз Синема
16:35 Синема Стар
16:45 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:50 3D Юность (Узловая)
17:50 3D Кинотеатр Венёва
17:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 3D Химик (Ефремов)
18:10 Октябрь
19:10 Киносити
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема 3D (Кимовск)
19:30 3D Новая Заря (Плавск)
19:50 Алмаз Синема
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
Завтра
09:00 3D Октябрь
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:45 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Октябрь
12:00 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Химик (Ефремов)
13:10 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
13:40 3D Кинотеатр Венёва
13:40 3D Химик (Ефремов)
13:50 Киносити
13:55 3D Синема Стар
14:00 3D Новая Заря (Плавск)
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Синема 3D (Кимовск)
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Новая Заря (Плавск)
15:35 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Алмаз Синема
16:35 Синема Стар
16:45 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:50 3D Юность (Узловая)
17:50 3D Кинотеатр Венёва
17:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 3D Химик (Ефремов)
18:10 Октябрь
19:10 Киносити
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема 3D (Кимовск)
19:30 3D Новая Заря (Плавск)
19:50 Алмаз Синема
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
23 марта, суббота
09:00 3D Октябрь
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Синема Стар
10:45 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Октябрь
12:00 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Химик (Ефремов)
12:20 3D Синема Стар
13:10 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
13:40 3D Кинотеатр Венёва
13:40 3D Химик (Ефремов)
13:50 Киносити
14:00 3D Новая Заря (Плавск)
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Синема 3D (Кимовск)
14:10 3D Синема Стар
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Новая Заря (Плавск)
15:35 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Алмаз Синема
16:45 3D Октябрь
16:45 Синема Стар
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:50 3D Юность (Узловая)
17:50 3D Кинотеатр Венёва
17:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 3D Химик (Ефремов)
18:10 Октябрь
19:10 Киносити
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема 3D (Кимовск)
19:30 3D Новая Заря (Плавск)
19:50 Алмаз Синема
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
24 марта, воскресенье
09:00 3D Октябрь
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Синема Стар
10:45 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Октябрь
12:00 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Химик (Ефремов)
12:20 3D Синема Стар
13:10 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
13:40 3D Кинотеатр Венёва
13:40 3D Химик (Ефремов)
13:50 Киносити
14:00 3D Новая Заря (Плавск)
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Синема 3D (Кимовск)
14:10 3D Синема Стар
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Новая Заря (Плавск)
15:35 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Алмаз Синема
16:45 3D Октябрь
16:45 Синема Стар
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:50 3D Юность (Узловая)
17:50 3D Кинотеатр Венёва
17:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 3D Химик (Ефремов)
18:10 Октябрь
19:10 Киносити
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема 3D (Кимовск)
19:30 3D Новая Заря (Плавск)
19:50 Алмаз Синема
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
25 марта, понедельник
09:00 3D Октябрь
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
10:45 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Октябрь
12:00 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Химик (Ефремов)
12:20 3D Синема Стар
13:10 Алмаз Синема
13:30 Октябрь
13:40 3D Химик (Ефремов)
13:50 Киносити
14:00 3D Новая Заря (Плавск)
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Синема Стар
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Новая Заря (Плавск)
15:35 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Алмаз Синема
16:35 Синема Стар
16:45 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:50 3D Юность (Узловая)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 3D Химик (Ефремов)
18:10 Октябрь
19:10 Киносити
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Новая Заря (Плавск)
19:50 Алмаз Синема
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
26 марта, вторник
09:00 3D Октябрь
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема Стар
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:45 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Октябрь
12:00 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Химик (Ефремов)
12:20 3D Синема Стар
13:30 Октябрь
13:40 3D Химик (Ефремов)
13:40 3D Кинотеатр Венёва
13:50 Киносити
14:00 3D Новая Заря (Плавск)
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Синема 3D (Кимовск)
14:10 3D Синема Стар
15:00 3D Октябрь
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Новая Заря (Плавск)
15:35 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35 Синема Стар
16:45 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:50 3D Юность (Узловая)
17:50 3D Кинотеатр Венёва
17:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 3D Химик (Ефремов)
18:10 Октябрь
19:10 Киносити
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема 3D (Кимовск)
19:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
27 марта, среда
09:00 Октябрь
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Синема 3D (Кимовск)
10:30 3D Синема Стар
10:45 Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 3D Октябрь
12:00 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 3D Химик (Ефремов)
12:20 3D Синема Стар
13:40 3D Кинотеатр Венёва
13:40 3D Химик (Ефремов)
13:50 Киносити
14:00 3D Новая Заря (Плавск)
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 3D Синема 3D (Кимовск)
14:10 3D Синема Стар
15:00 Октябрь
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:25 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Новая Заря (Плавск)
15:35 Киносити
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35 Синема Стар
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:40 3D Октябрь
17:50 3D Кинотеатр Венёва
17:50 3D Юность (Узловая)
17:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 3D Химик (Ефремов)
19:10 Киносити
19:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 3D Синема 3D (Кимовск)
19:25 3D Октябрь
19:30 3D Новая Заря (Плавск)
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
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