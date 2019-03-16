Волшебный парк Джун
Страна:
Испания, США, 2019
Премьера:
в РФ 21.03.2019
Жанр:
музыкальный, приключения, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Бюджет:
$100 000 000,00
Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — волшебные звери Парка.
Сегодня
Завтра
23 марта, суббота
24 марта, воскресенье
25 марта, понедельник
26 марта, вторник
27 марта, среда
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
13:10
3D 16:20
19:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:50
|Киносити
|
10:10
12:00
13:50
15:35
17:25
19:10
21:00
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:50
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 15:35
3D 19:30
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 10:45
11:45
13:30
3D 15:00
3D 16:45
18:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 14:10
3D 19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
3D 11:35
12:10
14:05
3D 15:25
16:10
3D 17:20
18:10
3D 19:15
20:10
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 12:20
3D 14:10
16:35
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:20
3D 13:40
3D 15:10
3D 18:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 17:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
13:10
3D 16:20
19:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:50
|Киносити
|
10:10
12:00
13:50
15:35
17:25
19:10
21:00
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:50
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 15:35
3D 19:30
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 10:45
11:45
13:30
3D 15:00
3D 16:45
18:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 14:10
3D 19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
3D 11:35
12:10
14:05
3D 15:25
16:10
3D 17:20
18:10
3D 19:15
20:10
|Синема Стар
|
3D 13:55
16:35
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:20
3D 13:40
3D 15:10
3D 18:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 17:50
23 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
13:10
3D 16:20
19:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:50
|Киносити
|
10:10
12:00
13:50
15:35
17:25
19:10
21:00
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:50
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 15:35
3D 19:30
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 10:45
11:45
13:30
3D 15:00
3D 16:45
18:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 14:10
3D 19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
3D 11:35
12:10
14:05
3D 15:25
16:10
3D 17:20
18:10
3D 19:15
20:10
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 12:20
3D 14:10
16:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:20
3D 13:40
3D 15:10
3D 18:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 17:50
24 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
13:10
3D 16:20
19:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:50
|Киносити
|
10:10
12:00
13:50
15:35
17:25
19:10
21:00
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:50
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 15:35
3D 19:30
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 10:45
11:45
13:30
3D 15:00
3D 16:45
18:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 14:10
3D 19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
3D 11:35
12:10
14:05
3D 15:25
16:10
3D 17:20
18:10
3D 19:15
20:10
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 12:20
3D 14:10
16:45
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:20
3D 13:40
3D 15:10
3D 18:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 17:50
25 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
13:10
3D 16:20
19:50
|Киносити
|
10:10
12:00
13:50
15:35
17:25
19:10
21:00
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 15:35
3D 19:30
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 10:45
11:45
13:30
3D 15:00
3D 16:45
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
3D 11:35
12:10
14:05
3D 15:25
16:10
3D 17:20
18:10
3D 19:15
20:10
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 12:20
3D 14:10
16:35
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:20
3D 13:40
3D 15:10
3D 18:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 17:50
26 марта, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:50
|Киносити
|
10:10
12:00
13:50
15:35
17:25
19:10
21:00
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:50
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 15:35
3D 19:30
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 10:45
11:45
13:30
3D 15:00
3D 16:45
18:10
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 14:10
3D 19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
3D 11:35
12:10
14:05
3D 15:25
16:10
3D 17:20
18:10
3D 19:15
20:10
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 12:20
3D 14:10
16:35
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:20
3D 13:40
3D 15:10
3D 18:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 17:50
27 марта, среда
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 17:50
|Киносити
|
10:10
12:00
13:50
15:35
17:25
19:10
21:00
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 17:50
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 15:35
3D 19:30
|Октябрь
|
09:00
10:45
3D 12:00
15:00
3D 17:40
3D 19:25
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:30
3D 14:10
3D 19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:00
3D 11:35
12:10
14:05
3D 15:25
16:10
3D 17:20
18:10
3D 19:15
20:10
|Синема Стар
|
3D 10:30
3D 12:20
3D 14:10
16:35
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:20
3D 13:40
3D 15:10
3D 18:10
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 17:50