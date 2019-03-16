Волшебный парк Джун

Страна: Испания, США, 2019

Премьера: в РФ 21.03.2019

Жанр: музыкальный, приключения, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Бюджет: $100 000 000,00

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — волшебные звери Парка.