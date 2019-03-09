Балканский рубеж

Страна: Россия, Сербия, 2019

Премьера: в РФ 21.03.2019

Режиссер: Андрей Волгин

Актеры: Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Сречкович, Светлана Чуйкина, Миодраг Радонич

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 151 мин

1999 год. НАТО бомбит Сербию и отдает край Косово на разграбление албанским бандитам. России отводится постыдно малая роль в урегулировании косовского конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль албанского полевого командира Смука. Российские разведчики Андрей Шаталов и Бек Етхоев с небольшим отрядом по заданию военного руководства проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Все вовлеченные в конфликт силы в недоумении, никто не может понять, под чей контроль перешел важный для НАТО плацдарм. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется россиийский десантный батальон. Счет идет на минуты, и все складывается против наших героев...