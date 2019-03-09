Балканский рубеж
Страна:
Россия, Сербия, 2019
Премьера:
в РФ 21.03.2019
Режиссер:
Андрей Волгин
Актеры:
Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Сречкович, Светлана Чуйкина, Миодраг Радонич
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
151 мин
1999 год. НАТО бомбит Сербию и отдает край Косово на разграбление албанским бандитам. России отводится постыдно малая роль в урегулировании косовского конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль албанского полевого командира Смука. Российские разведчики Андрей Шаталов и Бек Етхоев с небольшим отрядом по заданию военного руководства проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Все вовлеченные в конфликт силы в недоумении, никто не может понять, под чей контроль перешел важный для НАТО плацдарм. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется россиийский десантный батальон. Счет идет на минуты, и все складывается против наших героев...
Сегодня
|10:10
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Киносити
|13:00
|Алмаз Синема
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:45
|Киносити
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Кинотеатр Венёва
|15:15
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Стар
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Киносити
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Октябрь
|18:40
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:35
|Киносити
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Кинотеатр Венёва
|22:00
|Синема Стар
|22:05
|Октябрь
|22:30
|Киносити
|22:40
|Алмаз Синема
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Киносити
Завтра
|09:40
|Химик (Ефремов)
|10:10
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Синема Стар
|10:50
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Киносити
|13:00
|Алмаз Синема
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:45
|Киносити
|13:50
|Химик (Ефремов)
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Кинотеатр Венёва
|15:15
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|15:50
|Синема Стар
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Химик (Ефремов)
|16:40
|Киносити
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Октябрь
|18:40
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Кинотеатр Венёва
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Синема Стар
|22:05
|Октябрь
|22:30
|Киносити
|22:40
|Алмаз Синема
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Киносити
23 марта, суббота
|09:40
|Химик (Ефремов)
|10:10
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Киносити
|13:00
|Алмаз Синема
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:45
|Киносити
|13:50
|Химик (Ефремов)
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Кинотеатр Венёва
|15:15
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Стар
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Химик (Ефремов)
|16:40
|Киносити
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Октябрь
|18:40
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Кинотеатр Венёва
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Синема Стар
|22:05
|Октябрь
|22:30
|Киносити
|22:40
|Алмаз Синема
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Киносити
|01:25
|Киносити
24 марта, воскресенье
|09:40
|Химик (Ефремов)
|10:10
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Киносити
|13:00
|Алмаз Синема
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:45
|Киносити
|13:50
|Химик (Ефремов)
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Кинотеатр Венёва
|15:15
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Стар
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Химик (Ефремов)
|16:40
|Киносити
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Октябрь
|18:40
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Кинотеатр Венёва
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Синема Стар
|22:05
|Октябрь
|22:30
|Киносити
|22:40
|Алмаз Синема
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Киносити
|01:25
|Киносити
25 марта, понедельник
|10:10
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Киносити
|13:00
|Алмаз Синема
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Киносити
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Октябрь
|15:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Синема Стар
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Киносити
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Октябрь
|18:40
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:00
|Синема Стар
|22:05
|Октябрь
|22:30
|Киносити
|22:40
|Алмаз Синема
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Киносити
26 марта, вторник
|09:40
|Химик (Ефремов)
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:45
|Киносити
|13:50
|Химик (Ефремов)
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Кинотеатр Венёва
|15:15
|Октябрь
|16:00
|Синема Стар
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Химик (Ефремов)
|16:40
|Киносити
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Октябрь
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Кинотеатр Венёва
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Синема Стар
|22:05
|Октябрь
|22:30
|Киносити
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Киносити
27 марта, среда
|09:40
|Химик (Ефремов)
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:40
|Юность (Узловая)
|13:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:45
|Киносити
|13:50
|Химик (Ефремов)
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Кинотеатр Венёва
|16:00
|Синема Стар
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Химик (Ефремов)
|16:40
|Киносити
|16:45
|Октябрь
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Химик (Ефремов)
|19:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:20
|Юность (Узловая)
|19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Кинотеатр Венёва
|21:45
|Октябрь
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Синема Стар
|22:30
|Киносити
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:25
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:10
13:00
15:50
18:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:40
19:20
|Киносити
|
10:50
12:00
13:45
16:40
19:35
20:30
22:30
23:25
|Кинотеатр Венёва
|
15:10
21:30
|Октябрь
|
15:15
18:30
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:50
13:25
14:55
16:30
18:00
19:35
20:20
21:15
23:20
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
|Юность (Узловая)
|
13:40
13:40
19:20
19:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:10
13:00
15:50
18:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:40
19:20
|Киносити
|
10:50
12:00
13:45
16:40
19:35
20:30
22:30
23:25
|Кинотеатр Венёва
|
15:10
21:30
|Октябрь
|
15:15
18:30
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:50
13:25
14:55
16:30
18:00
19:35
20:20
21:15
23:20
|Синема Стар
|
10:50
15:50
19:00
22:00
|Химик (Ефремов)
|
09:40
13:50
16:30
19:10
21:50
|Юность (Узловая)
|
13:40
13:40
19:20
19:20
23 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
10:10
13:00
15:50
18:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:40
19:20
|Киносити
|
10:50
12:00
13:45
16:40
19:35
20:30
22:30
23:25
01:25
|Кинотеатр Венёва
|
15:10
21:30
|Октябрь
|
15:15
18:30
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:50
13:25
14:55
16:30
18:00
19:35
20:20
21:15
23:20
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
|Химик (Ефремов)
|
09:40
13:50
16:30
19:10
21:50
|Юность (Узловая)
|
13:40
13:40
19:20
19:20
24 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:10
13:00
15:50
18:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:40
19:20
|Киносити
|
10:50
12:00
13:45
16:40
19:35
20:30
22:30
23:25
01:25
|Кинотеатр Венёва
|
15:10
21:30
|Октябрь
|
15:15
18:30
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:50
13:25
14:55
16:30
18:00
19:35
20:20
21:15
23:20
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
|Химик (Ефремов)
|
09:40
13:50
16:30
19:10
21:50
|Юность (Узловая)
|
13:40
13:40
19:20
19:20
25 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:10
13:00
15:50
18:40
22:40
|Киносити
|
10:50
12:00
13:45
16:40
19:35
20:30
22:30
23:25
|Октябрь
|
15:15
18:30
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:50
13:25
14:55
16:30
18:00
19:35
20:20
21:15
23:20
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
26 марта, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:40
19:20
|Киносити
|
10:50
12:00
13:45
16:40
19:35
20:30
22:30
23:25
|Кинотеатр Венёва
|
15:10
21:30
|Октябрь
|
15:15
18:30
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:50
13:25
14:55
16:30
18:00
19:35
20:20
21:15
23:20
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
|Химик (Ефремов)
|
09:40
13:50
16:30
19:10
21:50
|Юность (Узловая)
|
13:40
13:40
19:20
19:20
27 марта, среда
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:40
19:20
|Киносити
|
10:50
12:00
13:45
16:40
19:35
20:30
22:30
23:25
|Кинотеатр Венёва
|
15:10
21:30
|Октябрь
|
16:45
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:50
13:25
14:55
16:30
18:00
19:35
20:20
21:15
23:20
|Синема Стар
|
16:00
19:00
22:00
|Химик (Ефремов)
|
09:40
13:50
16:30
19:10
21:50
|Юность (Узловая)
|
13:40
13:40
19:20
19:20