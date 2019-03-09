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Балканский рубеж

Балканский рубеж

Страна:
Россия, Сербия, 2019
 
Премьера:
в РФ 21.03.2019
 
Режиссер:
Андрей Волгин
  
Актеры:
Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Сречкович, Светлана Чуйкина, Миодраг Радонич
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
151 мин
  

 

1999 год. НАТО бомбит Сербию и отдает край Косово на разграбление албанским бандитам. России отводится постыдно малая роль в урегулировании косовского конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль албанского полевого командира Смука. Российские разведчики Андрей Шаталов и Бек Етхоев с небольшим отрядом по заданию военного руководства проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Все вовлеченные в конфликт силы в недоумении, никто не может понять, под чей контроль перешел важный для НАТО плацдарм. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется россиийский десантный батальон. Счет идет на минуты, и все складывается против наших героев...

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Сегодня
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10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Киносити
13:00 Алмаз Синема
13:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:40 Юность (Узловая)
13:40 Юность (Узловая)
13:45 Киносити
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15:10 Кинотеатр Венёва
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16:00 Синема Стар
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Октябрь
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:20 Юность (Узловая)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Юность (Узловая)
19:35 Киносити
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Кинотеатр Венёва
22:00 Синема Стар
22:05 Октябрь
22:30 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Киносити
Завтра
09:40 Химик (Ефремов)
10:10 Алмаз Синема
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Синема Стар
10:50 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Киносити
13:00 Алмаз Синема
13:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 Юность (Узловая)
13:40 Юность (Узловая)
13:45 Киносити
13:50 Химик (Ефремов)
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Кинотеатр Венёва
15:15 Октябрь
15:50 Алмаз Синема
15:50 Синема Стар
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Химик (Ефремов)
16:40 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Октябрь
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Юность (Узловая)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Юность (Узловая)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Синема Стар
22:05 Октябрь
22:30 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Киносити
23 марта, суббота
09:40 Химик (Ефремов)
10:10 Алмаз Синема
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Киносити
13:00 Алмаз Синема
13:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 Юность (Узловая)
13:40 Юность (Узловая)
13:45 Киносити
13:50 Химик (Ефремов)
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Кинотеатр Венёва
15:15 Октябрь
15:50 Алмаз Синема
16:00 Синема Стар
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Химик (Ефремов)
16:40 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Октябрь
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Юность (Узловая)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Юность (Узловая)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Синема Стар
22:05 Октябрь
22:30 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Киносити
01:25 Киносити
24 марта, воскресенье
09:40 Химик (Ефремов)
10:10 Алмаз Синема
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Киносити
13:00 Алмаз Синема
13:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 Юность (Узловая)
13:40 Юность (Узловая)
13:45 Киносити
13:50 Химик (Ефремов)
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Кинотеатр Венёва
15:15 Октябрь
15:50 Алмаз Синема
16:00 Синема Стар
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Химик (Ефремов)
16:40 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Октябрь
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Юность (Узловая)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Юность (Узловая)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Синема Стар
22:05 Октябрь
22:30 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Киносити
01:25 Киносити
25 марта, понедельник
10:10 Алмаз Синема
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Киносити
13:00 Алмаз Синема
13:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Киносити
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Октябрь
15:50 Алмаз Синема
16:00 Синема Стар
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Октябрь
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00 Синема Стар
22:05 Октябрь
22:30 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Киносити
26 марта, вторник
09:40 Химик (Ефремов)
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Киносити
13:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Юность (Узловая)
13:40 Юность (Узловая)
13:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:45 Киносити
13:50 Химик (Ефремов)
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Кинотеатр Венёва
15:15 Октябрь
16:00 Синема Стар
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Химик (Ефремов)
16:40 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Октябрь
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Юность (Узловая)
19:20 Юность (Узловая)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Синема Стар
22:05 Октябрь
22:30 Киносити
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Киносити
27 марта, среда
09:40 Химик (Ефремов)
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Киносити
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Киносити
13:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Юность (Узловая)
13:40 Юность (Узловая)
13:40 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:45 Киносити
13:50 Химик (Ефремов)
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 Кинотеатр Венёва
16:00 Синема Стар
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Химик (Ефремов)
16:40 Киносити
16:45 Октябрь
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Юность (Узловая)
19:20 Юность (Узловая)
19:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Киносити
21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Кинотеатр Венёва
21:45 Октябрь
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Синема Стар
22:30 Киносити
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:25 Киносити
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