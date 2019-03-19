афиша
афиша
Регистрация
Арт-каникулы в Выставочном зале

Арт-каникулы в Выставочном зале

Совсем скоро весенние каникулы! Вы уже решили, чем займёте своих детей? Выставочный зал предлагает школьникам увлекательный, и в то же время познавательный отдых. А если они любят театр, им обязательно стоит посетить эти мероприятия!

23 марта ждём всех на занятие по росписи театральных масок. Такая маска всегда пригодится на утреннике или карнавале.

А 28 марта мы посмотрим отрывок из карнавальной пьесы и создадим эскиз костюма понравившегося персонажа. Приходите, творите, проявляйте фантазию и просто общайтесь!

Стоимость участия: взрослые – 150 руб., дети – 60 руб.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
23 марта 2019, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
28 марта 2019, четверг
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.