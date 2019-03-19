Арт-каникулы в Выставочном зале

Совсем скоро весенние каникулы! Вы уже решили, чем займёте своих детей? Выставочный зал предлагает школьникам увлекательный, и в то же время познавательный отдых. А если они любят театр, им обязательно стоит посетить эти мероприятия!

23 марта ждём всех на занятие по росписи театральных масок. Такая маска всегда пригодится на утреннике или карнавале.

А 28 марта мы посмотрим отрывок из карнавальной пьесы и создадим эскиз костюма понравившегося персонажа. Приходите, творите, проявляйте фантазию и просто общайтесь!

Стоимость участия: взрослые – 150 руб., дети – 60 руб.