Арт-каникулы в Выставочном зале
Совсем скоро весенние каникулы! Вы уже решили, чем займёте своих детей? Выставочный зал предлагает школьникам увлекательный, и в то же время познавательный отдых. А если они любят театр, им обязательно стоит посетить эти мероприятия!
23 марта ждём всех на занятие по росписи театральных масок. Такая маска всегда пригодится на утреннике или карнавале.
А 28 марта мы посмотрим отрывок из карнавальной пьесы и создадим эскиз костюма понравившегося персонажа. Приходите, творите, проявляйте фантазию и просто общайтесь!
Стоимость участия: взрослые – 150 руб., дети – 60 руб.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
23 марта 2019, суббота
18:00
28 марта 2019, четверг
16:00