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Классика vs Современность

Классика vs Современность

В арт-кафе «Театральный дворик» пройдет лекция-приключение, посвященная Году театра от эксперта Валерии Мазановой.

Лекция ответит на самые распространенные вопросы о театре:

  • Что делать, если на спектакле я ничего не понял?
  • А голые люди в современном театре — это обязательно?
  • Спектакль основанный на реальных событиях, так бывает?
  • А правда, что для современного актёра не нужно образование?
  • Перформанс — это тоже искусство?
  • Синтетическое искусство — это что-то, связанное с полиэстером и капроном?

И конечно, в конце приключения каждого нашего участника будет ждать специальный театральный клад.

Вход свободный.

Где и когда?
Театральный дворик, арт кафе
Тула, проспект Ленина, 85 к.1, 3 этаж (Ликёрка Лофт)
24 марта 2019, воскресенье
17:00
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