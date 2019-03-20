Классика vs Современность

В арт-кафе «Театральный дворик» пройдет лекция-приключение, посвященная Году театра от эксперта Валерии Мазановой.

Лекция ответит на самые распространенные вопросы о театре:

Что делать, если на спектакле я ничего не понял?

А голые люди в современном театре — это обязательно?

Спектакль основанный на реальных событиях, так бывает?

А правда, что для современного актёра не нужно образование?

Перформанс — это тоже искусство?

Синтетическое искусство — это что-то, связанное с полиэстером и капроном?

И конечно, в конце приключения каждого нашего участника будет ждать специальный театральный клад.

Вход свободный.