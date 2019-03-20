Классика vs Современность
В арт-кафе «Театральный дворик» пройдет лекция-приключение, посвященная Году театра от эксперта Валерии Мазановой.
Лекция ответит на самые распространенные вопросы о театре:
- Что делать, если на спектакле я ничего не понял?
- А голые люди в современном театре — это обязательно?
- Спектакль основанный на реальных событиях, так бывает?
- А правда, что для современного актёра не нужно образование?
- Перформанс — это тоже искусство?
- Синтетическое искусство — это что-то, связанное с полиэстером и капроном?
И конечно, в конце приключения каждого нашего участника будет ждать специальный театральный клад.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 к.1, 3 этаж (Ликёрка Лофт)
24 марта 2019, воскресенье
17:00