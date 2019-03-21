Лекция-концерт И.К. Сытиной «Поэзия Театра и Театр Поэзии»

Очередная встреча в музее проходит в рамках Всемирного дня поэзии (21 марта) и Международного дня театра. Лекция-концерт включает фрагменты авторских поэтических моноспектаклей по произведениям отечественной и зарубежной литературы: «Колокола…», «Диалог…», «Сестры…», «Райский сад», «Воспарение» и другие. Ирина Константиновна объяснится в любви к Поэзии и к Театру, раскрыв особенности театрального драматического искусства и специфику Театра Поэзии как его особого вида.

Ирина Константиновна Сытина — преподаватель и артист, ритор и просветитель. Она создала оригинальный жанр просветительско-художественной лекции-концерта, где по крупицам отобраны научно-эстетические и культурологические знания разных национальных культур.

Стоимость: взрослые, пенсионеры, студенты — 150 руб., дети (с 12 до 16 лет) — 100 руб.