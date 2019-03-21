Хочу купить квартиру! Как быть?

Фото предоставлены пресс-службой агентства «Капитал – Строитель жилья!»

Живешь несколько лет на съемной квартире — все отлично: платишь исправно, сделал ремонт под себя. А тут — бац! — хозяин просит съехать через месяц.

Можно долго жить в съёмной квартире, дружить с хозяином, радоваться жизни и даже сделать ремонт. Но! В любой момент даже самый хороший хозяин может попросить вас съехать, потому что его взрослому ребёнку пора начинать жить отдельно, или квартиру просто захотят продать. Тогда вы с грустью попрощаетесь с красивым видом из окна, новым ремонтом и отправитесь на поиски нового жилья. А почему бы не купить свою квартиру?

Мы знаем, что вам страшно сделать этот шаг, поэтому решили рассказать обо всех этапах покупки квартиры в проекте «Правильные советы при покупке квартиры» вместе с крупным застройщиком Тулы «Капитал — строитель жилья!» Весь путь с нами пройдут наши герои — молодая семья Маша и Серёжа.

Вторичка или новостройка: плюсы и минусы

При первой мысли о собственной квартире Маша и Серёжа подумали о вторичке. Купим, переедем сразу, а дальше как-нибудь разберёмся с ремонтом, а новостройку ещё ждать… Ребята посмотрели несколько квартир и расстроились: хороших не было. Тогда Маша подумала о новостройке, а Серёжа предложил изучить все плюсы и минусы. Давайте поможем ребятам разобраться!

Вторичка: минусы

«Тёмное прошлое» квартиры. Тут остановимся поподробнее. С какими трудностями можно встретиться, покупая квартиру на вторичном рынке:

Неадекватный собственник, который через месяц решит оспорить сделку и вернуть себе квартиру через суд, и неважно, что новые жильцы там сделали дорогой дизайнерский ремонт. Да и с обычным ремонтом обидно будет!

Обременения. Договор аренды, долги по налогам и коммуналке, использование квартиры как залог — всё достанется «по наследству» новому собственнику.

«Мёртвые души», которые на самом деле очень даже живые: прописанные в квартире родственники, родственники родственников или несовершеннолетние дети. По закону несовершеннолетнего должны обязательно куда-то прописать перед продажей квартиры. Если нет, то сделку можно оспорить.

Перепланировка. Понравилось, как хозяин переделал типовую квартиру? Радоваться рано. Если планировка незаконная, то её придётся оформить. Конечно, можно попросить скидку, чтобы покрыть расходы, но лучше дождаться, пока хозяин всё сделает сам. Незаконная перепланировка — это штраф, проблемы с оформлением ипотеки, а ещё, возможно, придётся всё вернуть, как было.

«Убитый» подъезд во всех смыслах: от неприятного запаха и обшарпанных стен до неблагополучных соседей-алкоголиков.

Старый ремонт. Понравится ли вам жить в квартире, где ремонт последний раз делали при дедушке Ленине, а потом немножко подлатали в 90-е? Даже если хозяин сделал косметический ремонт перед продажей, «сюрпризов» под ним может быть очень много. Ремонта не избежать. Тут Серёжа вспомнил историю своего друга, которому пришлось разрушить полстены, чтобы заменить старые труды в хрущёвке.

Вторичка: плюсы

Инфраструктура района. Квартира на вторичном рынке обычно находится в обжитом районе, рядом давно открыли супермаркет, есть остановка, а до детского сада и школы — несколько минут пешком.

Заезжай и живи сразу (но это не точно). Ремонт в такой квартире обычно есть, особенно, когда квартиру готовили к продаже. Если нет, то могут дать скидку, а ещё хозяин может оставить часть мебели.

Вторичка — это хороший вариант для тех, кому переехать нужно сразу (не всегда, но всё же), но в итоге сама покупка может затянуться. Не помешает здесь помощь юриста и риелтора.

Новостройка: минусы

Придётся ждать, если, конечно, вы не покупаете квартиру в сданном доме.

Риск недостроя. Про истории с обманутыми дольщиками знают все, поэтому и появилась такая нелюбовь к новостройкам. Сейчас риск остаться без квартиры и денег минимальный после принятия поправок к закону о долевом строительстве (об этом подробнее в следующих статьях проекта).

Инфраструктура. Новостройки часто появляются на территориях, где раньше не было жилых домов, поэтому остановка может быть далеко, как и ближайший магазин, детский сад или школа. Сейчас этот пункт теряет свою актуальность, потому что застройщики выбирают для строительства районы с развитой инфраструктурой или создают её сами: строят дороги, школы, детские сады, спортивные площадки и планируют в своих домах коммерческие помещения, чтобы за хлебом в магазин можно было сходить в тапочках.

Ремонт с нуля. Покупая квартиру, вы получаете голые стены, где вам придётся сделать ремонт, если вы, конечно, не решите взять квартиру с ремонтом (об этом ниже).

Новостройка: плюсы

Экономия. Если покупать квартиру на начальном этапе строительства, то квартира будет дешевле на 30%, чем готовое жильё. В СМАРТ квартале на Сурикова старт продаж в доме № 6 начался с 39 000 рублей за квадрат, а сейчас квартиры продаются за 51−52 000 рублей за квадрат. Цена за квадрат выросла на 12 000 рублей, а это 30%! А после сдачи дома, цены вырастут ещё (даже трудно представить, насколько).

Всё новое и сделано под ваш вкус. В новостройке не будет неприятного запаха от прошлых жильцов, дырок в полу, пятен на обоях и других «сюрпризов».

Можно с ремонтом. Застройщики предлагают купить квартиру с готовым ремонтом и даже предлагают включить его в ипотеку. Удобно, если хотите переехать сразу.

Даже если ремонт вы решите сделать сами, то сэкономите, потому что «Капитал» сдаёт все квартиры с отделкой WHITEBOX (отшпаклеванные стены и ровная стяжка пола).

«Чистота документов» — большой плюс покупки квартиры в новостройке в том, что вы будете первым собственником квартиры. Кроме того, очень многое делает за вас застройщик, когда оформляет документы. Тут можно обойтись без риелтора.

Инфраструктура оказывается в минусах и плюсах, потому что сейчас переходный момент в строительстве домов: современные жилые комплексы — это продуманная территория рядом, современные детские и спортивные площадки, парковки. В новом районе ваш ребёнок пойдёт в недавно построенный детский сад и школу, будет играть на закрытой территории во дворе без автомобилей.

Жить новостройке удобно и приятно, только придётся чуть-чуть подождать, но оно того стоит.

Маша и Серёжа засомневались в покупке квартиры на вторичном рынке и решили посмотреть разные варианты. А где искать квартиру?

Ищем квартиру мечты

С появлением Интернета никто уже не выбирает квартиру по объявлениям в газете. Есть ведь способы удобнее. Например, старый добрый «Авито», также искать можно на «Домофонде», сайте «ЦИАН» (16+) и «Яндекс.Недвижимости».

Удобно найти и даже сразу проверить квартиру на сайте Дом. Клик от «Сбербанка» (сайт связывает покупателя и продавца), ещё здесь помогут с ипотекой (предоставляется консультация).

Квартиру в новостройке лучше сразу смотреть на сайте застройщиков. В Туле их не так много. Советуем начать с сайта «Капитал — строитель жилья!», где можно даже подобрать квартиру по параметрам.

Если у вас есть недвижимость, которую надо сначала продать, то вам поможет агентство недвижимости. Так и вашу квартиру продадут, и новую помогут подобрать. Без риелтора на вторичном рынке жилья не обойтись: он поможет проверить квартиру и оформить документы. Да, придётся заплатить, но зато вы будете спать спокойно в своей новой квартире.

Когда покупаете квартиру от застройщика, то тут можно обойтись и без риелтора.

Маша с Серёжей решили посмотреть несколько квартир из вторички и записались на экскурсию на стройку «Капитала». А ещё совсем скоро в Туле «Капитал — Строитель жилья!» сделает шоу-румы (квартиры с готовым ремонтом и мебелью) в СМАРТ квартале на Сурикова, куда пригласит всех желающих посмотреть и «примерить» на себя СМАРТ планировки

Теперь ребята думают о том, что ещё важно не пропустить при выборе квартиры.

На что обратить внимание при выборе квартиры

Покупка квартиры — это серьёзно. Ваш выбор прежде всего зависит от вашего вкуса, поэтому наши советы — это только рекомендации по нашему опыту, а решать, конечно, вам. Начните со своих планов на жизнь: если планируете пополнение, то лучше сразу взять двушку вместо однушки. Хотите сдавать — берите однокомнатную квартиру или студию (они самые популярные на рынке аренды).

Какие моменты самые важные при покупке жилья:

Количество и расположение комнат в квартире. Для семьи с ребенком лучше сразу подумать об отдельной комнате для малыша: рано или поздно ему тоже будет нужно личное пространство. Также для семьи из трех и больше человек стоит выбрать квартиру с раздельным санузлом, а можно и с двумя. Для семьи с ребёнком подойдёт квартира-распашонка (когда комнаты выходят на разные стороны дома и отделены друг от друга). В линейной планировке все комнаты — рядом и расположены в одну линию. Представьте свой обычный день в будущей квартире, и вам станет проще выбрать. Этаж. Раньше квартиры на первых этажах были самими дешевыми, сейчас наступило время перемен. На первых этажах у застройщиков появляются квартиры с уникальными планировками: у «Капитал — строитель жилья!» на первых этажах высокие потолки (3,5 м), а из квартиры есть выход на закрытую террасу до 100 квадратных метров, где можно устроить пикник, вырастить небольшой садик или просто посидеть на свежем воздухе. На высоком этаже — сказочные виды из окна, но если боитесь высоты, то забираться туда не стоит. Ваш комфорт и спокойствие — это главное. Благоустроенная территория двора — это тоже важно. Закрытый двор без машин, современные тренажеры, большая и необычная детская площадка, новомодные канатные комплексы — это не сказка, а дворы в СМАРТ 2.0 от «Капитал — строитель жилья!».

Что-то ещё забыли?

Маша и Серёжа — спортивная семья, они катаются на сноуборде зимой, а летом — на велосипеде. Ребятам понравилась квартира с гардеробной, но Маша хочет, чтобы там хранилась только одежда и обувь, а превращать балкон в склад не хочется. Как быть?

Кроме квартир застройщики предлагают ещё и парковочные места. Можно ещё купить кладовку на этаже или в цоколе. В домах от «Капитал — строитель жилья!» есть оба варианта кладовок.

Выбирайте квартиру под свой образ жизни, обращайте внимание на детали. В покупке квартиры не существует мелочей, поэтому не жалейте время на поиски. Вы всегда можете задать вопросы собственнику, если выбираете вторичку, или позвонить в отдел продаж застройщика, чтобы на все вопросы ответил менеджер.

Дополнительные траты

Друзья рассказали Маше и Серёже, что за сделку тоже придётся заплатить. Что они имели в виду?

Стоимость квартиры можно узнать на сайтах для поиска (см. выше) или на сайте застройщика, если выбираете квартиру в новостройке, а о дополнительных расходах расскажем дальше.

Кроме самой квартиры заплатить вам придётся ещё около 10 000 рублей за госпошлину на оформление права собственности, договор купли-продажи (оформляется у нотариуса).

Стоит подумать и о других тратах и подготовиться к ним заранее:

Наша молодая семья немного расстроилась. Сколько же нужно денег! Может быть, есть способ сэкономить? Конечно, есть!

Как сэкономить на покупке жилья

На сайтах квартиры часто выкладывают с надбавкой, поэтому с хозяином можно поторговаться и скинуть от 10 000 до 100 000 рублей.

На покупке квартиры в новостройке можно сэкономить, если покупать на старте продаж или следить за акциями застройщика. Например, у «Капитала» сейчас проходит акция «Сейчас! Завтра дороже!» можно получить скидку до 200 000 рублей!

С поиском квартиры всё понятно, но есть ещё ипотека. Вот это на самом деле страшно, а Маше и Серёже без ипотеки не обойтись. Спокойно!

10 ипотечных страхов

Ипотека — слово, которое вызывает у одних лёгкую тревогу, а у других ужас. Но так ли страшна ипотека, какой её себе представляют? Давайте разберём 10 популярных страхов, которые вызывает ипотека.

1. Ипотека — это очень долгий срок.

В жизни может многое измениться: появление детей, необходимость перевезти к себе родителей и другое. Предугадать события будущего нельзя, а ипотека требует решения уже сейчас.

Как поступить?

Успокоиться. Не бывает идеальной продуманной жизни и квартир, которые подошли бы под любую жизненную ситуацию. Важно знать, что цена на недвижимость стабильно высокая, а для того, чтобы поменять и улучшить свои жилищные условия, существует много вариантов.

2. Ничего не понимаю в ипотеке! Как я могу на неё решиться?

Всё новое — страшно, но в случае с ипотекой информации достаточно, и не нужно иметь экономическое или юридическое образование, чтобы разобраться.

Где искать информацию?

Банк – как непосредственный участник расскажет о процедуре одобрения, условиях и процессе погашения.

Интернет – информации здесь достаточно. Возможно, придётся потратить чуть больше времени, чем при визите в банк, но зато можно узнать разные мнения.

Друзья с ипотекой – вариант, который не стоит использовать, как основной. У всех изначально разные условия от первоначального взноса до возможности выплат, поэтому послушайте, а дальше в банк.

3. Я очень много переплачу!

Иногда клиенты отказываются от ипотеки, когда видят сумму переплаты. Да, процент по ипотеке — это неизбежная особенность кредитования, но, если учесть уровень инфляции в стране, то сумма окажется не такой большой. Кроме того, ваш платёж остается фиксированным, и переплату ваш бюджет не почувствует. Всегда можно при возможности сократить срок ипотеки и выплатить её быстрее.

4. Боюсь ипотеки, потому что не знаю, что ждать от ситуации в стране и мире.

Перемены неизбежны, и каждый наш выбор — это с определенной стороны риск, но в последнее время государство обратило внимание на проблемы дольщиков. Закон, который отменяет долевое строительство, предполагает защиту покупателей квартир от недостроя. Ваши деньги попадают в банк на специальный счёт, застройщик получит деньги только после сдачи дома. Если дом по каким-то причинам не достроят, то деньги вернут покупателю. Кроме того, пугающие сроки ипотеки (10, 15, 20, 25 лет) — это не всегда значит, что именно в такой срок вы будете выплачивать долг. В среднем ипотеку в нашей стране закрывают за 7 лет.

5. Придётся во всем себе отказывать!

Взять ипотеку и питаться лапшой быстрого приготовления — это не более чем миф, если рассчитать правильный платёж. Да, можно отдавать большую часть зарплаты и выплатить ипотеку, например, за пять лет, но, если вы не хотите себе ни в чем отказывать, то стоит рассмотреть больший срок. Пятилетка за четыре года — это выбор, а не обязательство.

6. Вдруг я не смогу выплачивать ипотеку?

За срок ипотеки в вашей жизни может измениться многое. Кто может быть уверенным, что через пять лет вы также сможете выплачивать ипотеку? Никто, но абсолютно такая ситуация может произойти со съёмной квартирой, только в этом случае вам придётся съехать.

Как поступить?

Подготовить «подушку» безопасности в размере 1-2 платежей.

Попросить у банка кредитные каникулы.

Сделать платеж по ипотеке оптимальным для вас. Лучше выбрать такую сумму, которую, если что, можно попросить в долг.

Крайний случай по неуплате ипотеки – это продажа квартиры банком, но такое бывает крайне редко.

7. Покупка квартиры в ипотеку — привязка к одному месту.

Плюс съёмной квартиры в том, что можно просто поменять местоположение при смене работы, но для небольших городов такой случай неактуален. Если вам все же хочется мобильности, и есть возможность, например, уехать в другую страну или город, то квартиру всегда можно сдать или продать.

8. Ипотека — это очень дорого!

Немалая стоимость квартир среднестатистическому жителю нашей страны кажется чем-то недостижимым. Это же миллионы! На самом деле, если посчитать сумму, которую вы ежедневного тратите на чашку кофе в кафе, то сумма тоже получится немаленькой. Например, вы покупаете кофе за 200 руб. каждый будний день в течение месяца, за год — это 48000 руб., а за 10 лет — это уже 480 000 руб. Представьте также, какой будет сумма за 10, 15 лет и более, если платить за съемное жилье. В отличие от ипотеки эти затраты не компенсируются никак, а после выплаты ипотеки — вы получаете свою квартиру.

9. А вдруг развод?

Раздел имущества — не самый приятный момент в жизни, но и на этот случай существуют инструменты: между супругами в виде договора. По договору супруги договариваются не открывать спор в случае развода.

10. Мне просто страшно.

Всегда страшно, особенно, когда вы начинаете что-то новое. Страх — это нормальная реакция человека. Здесь поможет подробный план действий и ваших предыдущих успехов. Оба списка придадут вам уверенности в своих силах.

«Да и не так страшно!» — подумали ребята и хотят теперь узнать об ипотеке подробнее.

Ипотека — это серьёзный шаг, поэтому в следующей статье проекта «Правильные советы при покупке квартиры"мы расскажем, как рассчитать ежемесячный платёж, выгодно взять ипотеку и правильно оформить документы.

Застройщик СМАРТ квартала на Сурикова OOO «Звезда» и ООО «ТЗЖБИ». Информация и проектные декларации на сайте kapital71.ru или по телефону 71−00−01.