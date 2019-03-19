Концерт студентов и преподавателей Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского

Среди любимых композиторов Вересаева были Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер. По воспоминаниям современников, писатель обладал прекрасной музыкальной памятью, мог пропеть всю партитуру и за солистов, и за хор, и за оркестр.

Поэтому неудивительно, что музыка до сих пор звучит в залах дома-музея! На этот раз перед зрителями выступят преподаватели и студенты Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского . В программе — шедевры русской и зарубежной классики.

Вход свободный.