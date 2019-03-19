Концерт студентов и преподавателей Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского
Среди любимых композиторов Вересаева были Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер. По воспоминаниям современников, писатель обладал прекрасной музыкальной памятью, мог пропеть всю партитуру и за солистов, и за хор, и за оркестр.
Поэтому неудивительно, что музыка до сих пор звучит в залах дома-музея! На этот раз перед зрителями выступят преподаватели и студенты Тульского колледжа искусств им.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
22 марта 2019, пятница
16:00