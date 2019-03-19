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Концерт студентов и преподавателей Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского

Концерт студентов и преподавателей Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского

Среди любимых композиторов Вересаева были Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер. По воспоминаниям современников, писатель обладал прекрасной музыкальной памятью, мог пропеть всю партитуру и за солистов, и за хор, и за оркестр.

Поэтому неудивительно, что музыка до сих пор звучит в залах дома-музея! На этот раз перед зрителями выступят преподаватели и студенты Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского. В программе — шедевры русской и зарубежной классики.

Вход свободный.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
22 марта 2019, пятница
16:00
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