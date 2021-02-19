Выходные в Туле: 20-23 февраля

Говорят, что Господь создал Землю за 7 дней. У нас же есть целых 3, чтобы восстановить свои силы и отвлечься от холодных будней. В афише вы найдете 12 событий, которые скрасят ваши выходные. Такая вот, магия чисел. Логику тут не ищите.

Когда: 21 февраля, воскресенье, 14.00. Где: КЦ «Типография».

Регистрация по ссылке.

21 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Чему верить в интернете и в СМИ?». Правда ли, что все медиа врут? Как распознать фейковые новости? И что делать, чтобы не попасть в информационный пузырь?

Когда: 20 февраля, суббота, 19.00.

Где: КЦ «Типография».

Купить билет можно по ссылке.

20 февраля в культурном центре «Типография» пройдет сольный концерт резидента Stand-up Club №1 Жени Сидорова. Участник проектов «Стендап комики», Roast battle, «Разгоны» и др. А в последнем Roast Battle Женя выиграл баттл у Руслана Белого.

Когда: 21 февраля, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 500 рублей.

21 февраля на сцене Городского концертного зала российский актёр, журналист, священник и режиссёр Иван Охлобыстин проведёт творческую встречу.

Когда: 22 февраля, понедельник, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: 1300 руб.

22 февраля в Concert Hall группа «Крематорий» отметит своё 37-летие. За этот срок музыканты сумели накопить обширную коллекцию песен, которые живут и радуют поклонников любого возраста.

Когда: 22 февраля, понедельник, 11.00. Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в музейном комплексе в Моховом состоится ралли-спринт «Пересвет». Тульская Федерация автомобильного спорта в третий раз проведет на Куликовом поле соревнования для автогонщиков. Традиционно на трассу выйдут как мужчины, так и женщины.

Когда: 21 февраля, воскресенье, 08.00. Где: ДК «Туламашзавод».

Стоимость: 375 руб.

21 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет Чемпионат Тульской области «ТТ-71» и Всероссийский фестиваль «Тулица-2021». Конкурс проводится среди хореографических коллективов Российской Федерации, любых учебных заведений и коммерческих танцевальных школ

Когда: 21 февраля, воскресенье, 17.30.

Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».

Стоимость: 500 руб.

21 и 27 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» пройдет интерактивный бэби-концерт «Времена года». Классическая музыка очень благоприятно влияет на детей. Сочетание инструментов, гармонии мелодий выполняют терапевтическую функцию, способствует улучшению настроения и самочувствия.

Когда: 21 февраля, воскресенье, 13.00. Где: Центр семейной истории.

Стоимость: от 350 руб.

21 февраля в Центре семейной истории пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности.

Когда: 23 февраля, вторник, 14.00.

Где: Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк», территория торгового центра «Сарафан», 2 корпус, Тула, улица Путейская, 5.

Стоимость: 850 руб. с ребенка, взрослым - бесплатно.

23 февраля семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли». Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях. Финалисты сразятся в захватывающих испытаниях, чтобы узнать, кто станет Мистером Джунгли и заберет Главный Приз.