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Выходные в Туле: 20-23 февраля

Выходные в Туле: 20-23 февраля

Говорят, что Господь создал Землю за 7 дней. У нас же есть целых 3, чтобы восстановить свои силы и отвлечься от холодных будней. В афише вы найдете 12 событий, которые скрасят ваши выходные. Такая вот, магия чисел. Логику тут не ищите.

Чему верить в интернете и в СМИ?

Когда: 21 февраля, воскресенье, 14.00.

Где: КЦ «Типография».
Регистрация по ссылке.

Чему верить в интернете и в СМИ?

21 февраля в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Чему верить в интернете и в СМИ?». Правда ли, что все медиа врут? Как распознать фейковые новости? И что делать, чтобы не попасть в информационный пузырь?
 

Женя Сидоров

Когда: 20 февраля, суббота, 19.00.

Где: КЦ «Типография».
Купить билет можно по ссылке.

Женя Сидоров

20 февраля в культурном центре «Типография» пройдет сольный концерт резидента Stand-up Club №1 Жени Сидорова. Участник проектов «Стендап комики», Roast battle, «Разгоны» и др. А в последнем Roast Battle Женя выиграл баттл у Руслана Белого. 

 

Иван Охлобыстин

Когда: 21 февраля, воскресенье, 17.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 500 рублей.

Иван Охлобыстин

21 февраля на сцене Городского концертного зала российский актёр, журналист, священник и режиссёр Иван Охлобыстин проведёт творческую встречу.
 

Крематорий

Когда: 22 февраля, понедельник, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1300 руб.

Крематорий

22 февраля в Concert Hall группа «Крематорий» отметит своё 37-летие.
За этот срок музыканты сумели накопить обширную коллекцию песен, которые живут и радуют поклонников любого возраста. 
 

Ралли-спринт «Пересвет»

Когда: 22 февраля, понедельник, 11.00.

Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.

Ралли-спринт «Пересвет»

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в музейном комплексе в Моховом состоится ралли-спринт «Пересвет». Тульская Федерация автомобильного спорта в третий раз проведет на Куликовом поле соревнования для автогонщиков. Традиционно на трассу выйдут как мужчины, так и женщины. 
 

Всероссийский фестиваль «Тулица-2021»

Когда: 21 февраля, воскресенье, 08.00.

Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: 375 руб.

Всероссийский фестиваль «Тулица-2021»

21 февраля в ДК «Туламашзавод» пройдет Чемпионат Тульской области «ТТ-71» и Всероссийский фестиваль «Тулица-2021». 
 
Конкурс проводится среди хореографических коллективов Российской Федерации, любых учебных заведений и коммерческих танцевальных школ
 

Времена года

Когда: 21 февраля, воскресенье, 17.30.

Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».
Стоимость: 500 руб.

Времена года

21 и 27 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» пройдет интерактивный бэби-концерт «Времена года». Классическая музыка очень благоприятно влияет на детей. Сочетание инструментов, гармонии мелодий выполняют терапевтическую функцию, способствует улучшению настроения и самочувствия. 

 

Мастер-класс по правополушарному рисованию

Когда: 21 февраля, воскресенье, 13.00.

Где: Центр семейной истории.
Стоимость: от 350 руб.

Мастер-класс по правополушарному рисованию

21 февраля в Центре семейной истории пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности.
 

Мистер Джунгли

Когда: 23 февраля, вторник, 14.00.

Где: Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк», территория торгового центра «Сарафан», 2 корпус, Тула, улица Путейская, 5.
Стоимость: 850 руб. с ребенка, взрослым - бесплатно.

Мистер Джунгли

23 февраля семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли». Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях.
 
Финалисты сразятся в захватывающих испытаниях, чтобы узнать, кто станет Мистером Джунгли и заберет Главный Приз.
 

Животные защищаются!

Когда: 23 февраля, вторник, 10.00-18.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая и новая экспозиции.

Животные защищаются!

Уже решили, как провести 23 февраля? Тульский экзотариум может предложить прекрасный подарок для мужчин любого возраста — от юного будущего защитника Отечества до умудренного седовласого стратега.
 

«Тулица» - «Липецк»

Когда: 21 февраля, воскресенье, 18.00.

Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
Билеты можно приобрести по ссылке.

«Тулица» - «Липецк»

21 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение»  состоится игра между нашей «Тулицей» и «Липецком».
 

Москва – Петушки

Когда: 21 февраля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Москва – Петушки

23 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Воздушный бой

В разгар Второй мировой войны бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» сопровождает груз под грифом «секретно». Команду возглавила молодая женщина-капитан Мод Гарднер, что вызвало скепсис у суровых бойцов. Едва поднявшись в воздух, экипаж вступает в бой с японскими истребителями, а на борту вынужден отражать внезапное нападение зловещего существа. Капитан Мод должна совершить невозможное — убедить команду в своей состоятельности, справиться с монстром и при этом сохранить тайну загадочного груза.

 

Батя

История о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

 

Береги себя и сохраняйте оптимизм, даже несмотря на то, что в среду вы вновь услышите эти заветные слова: «В салон пройдите...».

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:24 0
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