Выходные в Туле: 20-23 февраля
Говорят, что Господь создал Землю за 7 дней. У нас же есть целых 3, чтобы восстановить свои силы и отвлечься от холодных будней. В афише вы найдете 12 событий, которые скрасят ваши выходные. Такая вот, магия чисел. Логику тут не ищите.
Чему верить в интернете и в СМИ?
Где: КЦ «Типография».
Регистрация по ссылке.
Женя Сидоров
Где: КЦ «Типография».
Купить билет можно по ссылке.
20 февраля в культурном центре «Типография» пройдет сольный концерт резидента Stand-up Club №1 Жени Сидорова. Участник проектов «Стендап комики», Roast battle, «Разгоны» и др. А в последнем Roast Battle Женя выиграл баттл у Руслана Белого.
Иван Охлобыстин
Когда: 21 февраля, воскресенье, 17.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 500 рублей.
Крематорий
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1300 руб.
Ралли-спринт «Пересвет»
Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.
Всероссийский фестиваль «Тулица-2021»
Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: 375 руб.
Времена года
Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».
Стоимость: 500 руб.
21 и 27 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» пройдет интерактивный бэби-концерт «Времена года». Классическая музыка очень благоприятно влияет на детей. Сочетание инструментов, гармонии мелодий выполняют терапевтическую функцию, способствует улучшению настроения и самочувствия.
Мастер-класс по правополушарному рисованию
Где: Центр семейной истории.
Стоимость: от 350 руб.
Мистер Джунгли
Где: Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк», территория торгового центра «Сарафан», 2 корпус, Тула, улица Путейская, 5.
Стоимость: 850 руб. с ребенка, взрослым - бесплатно.
Животные защищаются!
Где: Тульский областной экзотариум, новая и новая экспозиции.
«Тулица» - «Липецк»
Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
Билеты можно приобрести по ссылке.
Москва – Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Воздушный бой
В разгар Второй мировой войны бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» сопровождает груз под грифом «секретно». Команду возглавила молодая женщина-капитан Мод Гарднер, что вызвало скепсис у суровых бойцов. Едва поднявшись в воздух, экипаж вступает в бой с японскими истребителями, а на борту вынужден отражать внезапное нападение зловещего существа. Капитан Мод должна совершить невозможное — убедить команду в своей состоятельности, справиться с монстром и при этом сохранить тайну загадочного груза.
Батя
История о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.
Береги себя и сохраняйте оптимизм, даже несмотря на то, что в среду вы вновь услышите эти заветные слова: «В салон пройдите...».