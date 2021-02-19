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Животные защищаются!

Животные защищаются!

Уже решили, как провести 23 февраля? Тульский экзотариум может предложить прекрасный подарок для мужчин любого возраста — от юного будущего защитника Отечества до умудренного седовласого стратега.
 
 Нужно всего лишь прийти на одну из двух экспозиций зоопарка и узнать:
 
  • Для чего паукам яд?
  • Зачем павианам огромные клыки?
  • Чего боится бородатая агама?
  • Почему хамелеон меняет цвет?
 
В старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26 
 
23 февраля в 12.00 и в 15.00 гости зоопарка смогут присоединиться к экскурсиям по выставке «Животные защищаются», узнать о способах и стратегиях защиты в мире живой природы, а самые маленькие посетители научатся делать своими руками пауков из мохнатой синельной проволоки. Продолжительность: 1 час. 
Праздничные показательные кормления животных в старом здании пройдут в 11.00 и в 16.00. Мероприятия бесплатны, включены в стоимость входного билета.
 
Стоимость входного билета на старую экспозицию: взрослый (200 руб.),
детский, студенческий (150 руб.), детский до 7 лет (0 руб.), льготный, пенсионный (100 руб.0.
 
В новом здании, расположенном в ЦПКиО им. П.П.Белоусова

Для гостей зоопарка будут организованы экскурсии по экспозиции, на которых особое внимание будет уделено способам и стратегиям защиты живых существ в мире природы. Доплачивать за экскурсию не нужно, достаточно лишь приобрести обычный входной билет и прийти в Экзотариум к началу экскурсии, которая начнётся в 11.00, 13.00 или в 15.00
 
Стоимость входного билета на новую экспозицию: взрослый (300 руб.), детский, студенческий (150 руб.), детский до 7 лет (0 руб.), льготный, пенсионный (100 руб.).

Подробности на сайте экзотариума.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
23 февраля 2021, вторник
10:00
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23 февраля 2021, вторник
18:00
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Тульский областной Экзотариум (старое здание)
23 февраля 2021, вторник
10:00
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23 февраля 2021, вторник
18:00
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Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Хулиганы
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7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
У Лукоморья
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27 февраля, суббота 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
О чем молчат девушки
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6 марта, суббота 20:00
Собрание, бар-ресторан
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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