Уже решили, как провести 23 февраля? Тульский экзотариум может предложить прекрасный подарок для мужчин любого возраста — от юного будущего защитника Отечества до умудренного седовласого стратега.

Нужно всего лишь прийти на одну из двух экспозиций зоопарка и узнать:

Для чего паукам яд?

Зачем павианам огромные клыки?

Чего боится бородатая агама?

Почему хамелеон меняет цвет?

В старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26

23 февраля в 12.00 и в 15.00 гости зоопарка смогут присоединиться к экскурсиям по выставке «Животные защищаются», узнать о способах и стратегиях защиты в мире живой природы, а самые маленькие посетители научатся делать своими руками пауков из мохнатой синельной проволоки. Продолжительность: 1 час.

Праздничные показательные кормления животных в старом здании пройдут в 11.00 и в 16.00. Мероприятия бесплатны, включены в стоимость входного билета.

Стоимость входного билета на старую экспозицию: взрослый (200 руб.),

детский, студенческий (150 руб.), детский до 7 лет (0 руб.), льготный, пенсионный (100 руб.0.

В новом здании, расположенном в ЦПКиО им. П.П.Белоусова



Для гостей зоопарка будут организованы экскурсии по экспозиции, на которых особое внимание будет уделено способам и стратегиям защиты живых существ в мире природы. Доплачивать за экскурсию не нужно, достаточно лишь приобрести обычный входной билет и прийти в Экзотариум к началу экскурсии, которая начнётся в 11.00, 13.00 или в 15.00