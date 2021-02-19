Животные защищаются!
Уже решили, как провести 23 февраля? Тульский экзотариум может предложить прекрасный подарок для мужчин любого возраста — от юного будущего защитника Отечества до умудренного седовласого стратега.
Нужно всего лишь прийти на одну из двух экспозиций зоопарка и узнать:
- Для чего паукам яд?
- Зачем павианам огромные клыки?
- Чего боится бородатая агама?
- Почему хамелеон меняет цвет?
В старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26
23 февраля в 12.00 и в 15.00 гости зоопарка смогут присоединиться к экскурсиям по выставке «Животные защищаются», узнать о способах и стратегиях защиты в мире живой природы, а самые маленькие посетители научатся делать своими руками пауков из мохнатой синельной проволоки. Продолжительность: 1 час.
Праздничные показательные кормления животных в старом здании пройдут в 11.00 и в 16.00. Мероприятия бесплатны, включены в стоимость входного билета.
Стоимость входного билета на старую экспозицию: взрослый (200 руб.),
детский, студенческий (150 руб.), детский до 7 лет (0 руб.), льготный, пенсионный (100 руб.0.
В новом здании, расположенном в ЦПКиО им. П.П.Белоусова
Для гостей зоопарка будут организованы экскурсии по экспозиции, на которых особое внимание будет уделено способам и стратегиям защиты живых существ в мире природы. Доплачивать за экскурсию не нужно, достаточно лишь приобрести обычный входной билет и прийти в Экзотариум к началу экскурсии, которая начнётся в 11.00, 13.00 или в 15.00
Для гостей зоопарка будут организованы экскурсии по экспозиции, на которых особое внимание будет уделено способам и стратегиям защиты живых существ в мире природы. Доплачивать за экскурсию не нужно, достаточно лишь приобрести обычный входной билет и прийти в Экзотариум к началу экскурсии, которая начнётся в 11.00, 13.00 или в 15.00
Стоимость входного билета на новую экспозицию: взрослый (300 руб.), детский, студенческий (150 руб.), детский до 7 лет (0 руб.), льготный, пенсионный (100 руб.).
Подробности на сайте экзотариума.
Подробности на сайте экзотариума.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
23 февраля 2021, вторник
10:00
23 февраля 2021, вторник
18:00
Тула, улица Октябрьская, 26
23 февраля 2021, вторник
10:00
23 февраля 2021, вторник
18:00
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
27 февраля, суббота 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽