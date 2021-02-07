Мастер-класс по правополушарному рисованию
21 февраля в центре семейной истории пройдет Мастер-класс по правополушарному рисованию. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности. Они позволяют активизировать творческую часть мозга и создать великолепную работу!
Совершенно не важно есть ли у вас навыки рисования! На мастер-классе мы поделимся эффективными и ценными техниками, которые будут доступны даже тем, кто никогда не брал кисточку в руки. В результате вы создадите яркую картину, которую можно будет забрать домой. Материалы предоставляются.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Стоимость (оплачивается на месте): 350 руб., ребенок + родитель – 600 руб.
Где и когда?
21 февраля 2021, воскресенье
13:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 марта - 30 мая
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽