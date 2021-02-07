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Мастер-класс по правополушарному рисованию

Мастер-класс по правополушарному рисованию

21 февраля в центре семейной истории пройдет Мастер-класс по правополушарному рисованию. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности. Они позволяют активизировать творческую часть мозга и создать великолепную работу!
 
Совершенно не важно есть ли у вас навыки рисования! На мастер-классе мы поделимся эффективными и ценными техниками, которые будут доступны даже тем, кто никогда не брал кисточку в руки. В результате вы создадите яркую картину, которую можно будет забрать домой. Материалы предоставляются.

Зарегистрироваться можно по ссылке.
Стоимость (оплачивается на месте): 350 руб., ребенок + родитель – 600 руб.

 

Где и когда?
Центр семейной истории
21 февраля 2021, воскресенье
13:00
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