Женя Сидоров
20 февраля в культурном центре «Типография» пройдет сольный концерт резидента Stand-up Club №1 Жени Сидорова. Участник проектов «Стендап комики», Roast battle, «Разгоны» и др. А в последнем Roast Battle Женя выиграл баттл у Руслана Белого. Еще этой осенью Женя стал одним из участников проекта «22 комика» на ТНТ4.
Стоимость: от 400 руб. Купить билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 февраля 2021, суббота
19:00
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 февраля - 29 мая
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽
6 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 700 ₽