Женя Сидоров

20 февраля в культурном центре «Типография» пройдет сольный концерт резидента Stand-up Club №1 Жени Сидорова. Участник проектов «Стендап комики», Roast battle, «Разгоны» и др. А в последнем Roast Battle Женя выиграл баттл у Руслана Белого. Еще этой осенью Женя стал одним из участников проекта «22 комика» на ТНТ4.



Стоимость: от 400 руб. Купить билет можно по ссылке.