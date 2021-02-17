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Женя Сидоров

Женя Сидоров

20 февраля в культурном центре «Типография» пройдет сольный концерт резидента Stand-up Club №1 Жени Сидорова. Участник проектов «Стендап комики», Roast battle, «Разгоны» и др. А в последнем Roast Battle Женя выиграл баттл у Руслана Белого. Еще этой осенью Женя стал одним из участников проекта «22 комика» на ТНТ4.

Стоимость: от 400 руб. Купить билет можно по ссылке.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 февраля 2021, суббота
19:00
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Касса
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Digimortal
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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