Мистер Джунгли
23 февраля семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли». Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях.
Финалисты сразятся в захватывающих испытаниях, чтобы узнать, кто станет Мистером Джунгли и заберет Главный Приз.
Где и когда?
Тула, улица Путейская 5, 2 корпус (ТУЦ "Сарафан", 2 корпус)
23 февраля 2021, вторник
14:00
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
27 февраля, суббота 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽