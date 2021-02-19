23 февраля семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли». Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях.

Финалисты сразятся в захватывающих испытаниях, чтобы узнать, кто станет Мистером Джунгли и заберет Главный Приз.