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Мистер Джунгли

Мистер Джунгли

23 февраля семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли». Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях.
 
Финалисты сразятся в захватывающих испытаниях, чтобы узнать, кто станет Мистером Джунгли и заберет Главный Приз.
 
Где и когда?
Джунгли Парк, семейный парк активного отдыха
Тула, улица Путейская 5, 2 корпус (ТУЦ "Сарафан", 2 корпус)
23 февраля 2021, вторник
14:00
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Касса
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Хулиганы
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7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
У Лукоморья
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27 февраля, суббота 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
О чем молчат девушки
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6 марта, суббота 20:00
Собрание, бар-ресторан
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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