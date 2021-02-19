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Ралли-спринт «Пересвет»

Ралли-спринт «Пересвет»

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в музейном комплексе в Моховом состоится ралли-спринт «Пересвет». Тульская Федерация автомобильного спорта в третий раз проведет на Куликовом поле соревнования для автогонщиков. Традиционно на трассу выйдут как мужчины, так и женщины. Программу соревнований можно посмотреть на сайте федерации.

Зрителям соревнований предложат проверить силу и ловкость в богатырских состязаниях и отведать богатырского угощения. Куликово поле испытает сильную половину человечества в турнире. Крепкой рукой мужчины поразят мишень из лука, попробуют метать копье-сулицу, выстоят в сельских испытаниях, сразятся в поединке. Победители турнира уедут с Куликова поля в звании «Богатырь 2021 года».

Также в спортивно-развлекательной программе на открытом воздухе — хоккей с метлами, метание блинов, городки, боулинг с матрешками и другие развлечения. Смельчаков и ловкачей будут ждать на площади перед центром приема посетителей Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом. Начало программы в 11.00.

Подробности на сайте музея.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
22 февраля 2021, понедельник
11:00
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