«Тулица» - «Липецк»
21 февраля в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоится игра между нашей «Тулицей» и «Липецком».
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Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
21 февраля 2021, воскресенье
18:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 марта - 30 мая
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽