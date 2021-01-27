22 февраля в Concert Hall группа «Крематорий» отметит своё 37-летие.

За этот срок музыканты сумели накопить обширную коллекцию песен, которые живут и радуют поклонников любого возраста. Все герои крематорского эпоса – это реальные или собирательные персонажи, жизнеописание которых АСГ сумел потрясающе ярко и необычно превратить песни, так полюбившиеся слушателям и зрителям. По сути, группе удалось создать собственную Вселенную, или, если угодно, субкультуру.

Специально для праздничного концерта «Крематорий» подготовил особую программу. Только в этот день можно будет услышать песни, которые редко или совсем не исполняются на концертах.

Командовать парадом будут пять всадников Апокалипсиса в лице уже знакомых некоторым Генерала Джа, Шляпника-в-угаре, Робина Бэд, Доктора Люцифера и АнДракулы, а тот, кто останется в Живых, позавидует Мёртвым.

Слава «Крематорию» - артистам слава! Заходите к нам на огонёк! Труба зовёт!