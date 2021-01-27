Крематорий
22 февраля в Concert Hall группа «Крематорий» отметит своё 37-летие.
За этот срок музыканты сумели накопить обширную коллекцию песен, которые живут и радуют поклонников любого возраста. Все герои крематорского эпоса – это реальные или собирательные персонажи, жизнеописание которых АСГ сумел потрясающе ярко и необычно превратить песни, так полюбившиеся слушателям и зрителям. По сути, группе удалось создать собственную Вселенную, или, если угодно, субкультуру.
За этот срок музыканты сумели накопить обширную коллекцию песен, которые живут и радуют поклонников любого возраста. Все герои крематорского эпоса – это реальные или собирательные персонажи, жизнеописание которых АСГ сумел потрясающе ярко и необычно превратить песни, так полюбившиеся слушателям и зрителям. По сути, группе удалось создать собственную Вселенную, или, если угодно, субкультуру.
Специально для праздничного концерта «Крематорий» подготовил особую программу. Только в этот день можно будет услышать песни, которые редко или совсем не исполняются на концертах.
Командовать парадом будут пять всадников Апокалипсиса в лице уже знакомых некоторым Генерала Джа, Шляпника-в-угаре, Робина Бэд, Доктора Люцифера и АнДракулы, а тот, кто останется в Живых, позавидует Мёртвым.
Слава «Крематорию» - артистам слава! Заходите к нам на огонёк! Труба зовёт!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
22 февраля 2021, понедельник
19:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 марта, суббота 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽