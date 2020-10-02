21 февраля на сцене Городского концертного зала российский актёр, журналист, священник и режиссёр Иван Охлобыстин проведёт творческую встречу.

Спектакль перенесен на 21 февраля.

Его интерактивный моноспектакль станет сценической территорией, на которой пойдет разговор о жизни, о любви – в общем, о вечных человеческих ценностях.

Иван Охлобыстин – это всегда интрига, загадка, экспромт - зрители смогут получить ответы на самые неожиданные вопросы из зала.

Звезда популярных фильмов и телесериалов (самый-самый, конечно, «Интерны» - последние известные - сериалы «Полярный», «Вспышка» и, конечно, фильм ,набравший огромное количество положительных откликов, «Холоп».

Режиссер по образованию, знает, чем увлечь публику. В этот вечер он расскажет о новых идеях, посвятит зрителя в замыслы новых сценариев,презентует новые книги «Байки из закрытой крепости» и «Дом солнца». Зачитает отрывки из пьесы под названием «Пар», сопровождая каждую историю(смешную или грустную) комментариями в «стиле Охлобыстина», точными и беспристрастными.

Иван Охлобыстин – отец шестерых детей. Семья - главная опора и тема предстоящего выступления. Приходите, концерт Ивана Охлобыстина уже близок.