Иван Охлобыстин
21 февраля на сцене Городского концертного зала российский актёр, журналист, священник и режиссёр Иван Охлобыстин проведёт творческую встречу.
Спектакль перенесен на 21 февраля.
Его интерактивный моноспектакль станет сценической территорией, на которой пойдет разговор о жизни, о любви – в общем, о вечных человеческих ценностях.
Иван Охлобыстин – это всегда интрига, загадка, экспромт - зрители смогут получить ответы на самые неожиданные вопросы из зала.
Звезда популярных фильмов и телесериалов (самый-самый, конечно, «Интерны» - последние известные - сериалы «Полярный», «Вспышка» и, конечно, фильм ,набравший огромное количество положительных откликов, «Холоп».
Режиссер по образованию, знает, чем увлечь публику. В этот вечер он расскажет о новых идеях, посвятит зрителя в замыслы новых сценариев,презентует новые книги «Байки из закрытой крепости» и «Дом солнца». Зачитает отрывки из пьесы под названием «Пар», сопровождая каждую историю(смешную или грустную) комментариями в «стиле Охлобыстина», точными и беспристрастными.
Иван Охлобыстин – отец шестерых детей. Семья - главная опора и тема предстоящего выступления. Приходите, концерт Ивана Охлобыстина уже близок.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
21 февраля 2021, воскресенье
17:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 марта - 30 мая
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽