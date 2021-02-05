Времена года
21 и 27 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» пройдет интерактивный бэби-концерт «Времена года». Классическая музыка очень благоприятно влияет на детей. Сочетание инструментов, гармонии мелодий выполняют терапевтическую функцию, способствует улучшению настроения и самочувствия.
Интерактивный бэби-концерт - самый настоящий концерт классической музыки, на который можно прийти с малышом и ему будет комфортно и интересно.
Волшебное трио Скрипки Флейты и Фортепиано исполнит любимые всеми «Времена года» Антонио Вивальди. Интерактивные игровые вставки не дадут малышам заскучать.
Детям до 1 года билеты не нужны.
Где и когда?
Тула, Проспект Ленина, д. 22
21 февраля 2021, воскресенье
17:30
27 февраля 2021, суббота
10:30
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 марта - 30 мая
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽