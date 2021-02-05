21 и 27 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» пройдет интерактивный бэби-концерт «Времена года». Классическая музыка очень благоприятно влияет на детей. Сочетание инструментов, гармонии мелодий выполняют терапевтическую функцию, способствует улучшению настроения и самочувствия.

Интерактивный бэби-концерт - самый настоящий концерт классической музыки, на который можно прийти с малышом и ему будет комфортно и интересно.

Волшебное трио Скрипки Флейты и Фортепиано исполнит любимые всеми «Времена года» Антонио Вивальди. Интерактивные игровые вставки не дадут малышам заскучать.



Детям до 1 года билеты не нужны.