Центр реабилитации и профилактики в Туле: как активировать иммунитет и сохранить здоровье?

В Центре реабилитации и профилактики знают, как вернуть красоту и здоровье. Доверье заботу о себе профессионалам.

Центр реабилитации и профилактики работает в Туле почти 20 лет. Сотни благодарных пациентов уже прошли здесь лечение, и благодаря квалифицированной и слаженной работе специалистов центра вернули себе здоровье и красоту.

массаж Лечебный, тонизирующий, расслабляющий или успокаивающий… Видов массажей бесконечное множество, но эффект от каждого из них будет только в том случае, если вы доверили свое тело опытному специалисту, знающему в совершенстве множество техник и обладающему обширными знаниями.

Один из лучших массажистов Тульской области Александр Кабаков с более чем 30-летним опытом работы ведет прием в Центре реабилитации и профилактики:

– Качественный медицинский массаж помогает избавиться от множества недугов. Но чтобы он пошел на пользу, перед началом курса массажа пациент обязательно должен проконсультироваться с терапевтом, неврологом или ортопедом, пройти при необходимости дополнительные обследования. Все это позволяет выявить индивидуальные особенности здоровья и подобрать подходящую конкретному пациенту технику.

Александр Кабаков подчеркивает, что здоровье человека во многом зависит от состояния мышц. Ослабленный мышечный корсет может стать причиной, например, искривления позвоночника и сколиоза. Неправильное положение тела в свою очередь сказывается на работе легких, сердца и других органов из-за сдавления их грудной клеткой. Массаж помогает мышцам прийти в тонус и в сочетании с физиотерапевтическими процедурами полностью восстановить их функцию.

По окончании курса лечебного массажа пациенты отмечают его благоприятное влияние на организм. Дело в том, что механическое воздействие на мышцы и суставы активизирует биологически активные точки организма (рефлексотерапия). Благодаря этому и достигается необходимый результат.

– Мой подход к массажу отличается комплексностью. Мышцы связаны друг с другом и зажим одной области однозначно оказывает влияние и на другую. Поэтому когда прописывают массаж воротниковой зоны или шейного отдела, то своим пациентам я выполняю его по длине всего позвоночника. Позвоночник – это единый энергетический проводник, поэтому с ним надо работать полностью, а не частями, – поясняет Александр.

Показан массаж и в качестве профилактики, а также укрепляющая иммунитет процедура. Дело в том, что во время него улучшается циркуляция крови, лимфы, межтканевой жидкости. Механическое действие массажа приводит к усилению обмена веществ, улучшению кожного дыхания, устранению застойных явлений в организме и активизации иммунитета. Для поддержания здоровья оптимально раз в три – шесть месяце проходить 10-дневный курс оздоравливающего массажа.

Душ Шарко

Душ Шарко является гидромассажем, показанных для лечения многих хронических болезней. Его успешно применяют в косметологии, регулярные сеансы позволяют избавиться от целлюлита, лишнего веса и укрепить нервную систему, а также восстановиться после различных травм и многих других недугов Название гидромассаж получил в честь своего создателя: его придумал врач-невропатолог и психиатр Жан-Мартен Шарко.

Александр Козлитин, инструктор Душа Шарко:

Александр Козлитин – По воздействию на организм Душ Шарко можно сравнить со спортивным лимфодренажного массажем. Он показан людям с проблемами моче-половой системы, грыжами позвоночника, в рамках курса реабилитации после перенесенных травм. Во время сеанса тело массируется струями воды разной мощности и температуры (от +20 до +40°С).

Гидромассаж укрепляет мышцы, делает «апельсиновую корку» менее заметной и запускает механизм сжигания жира и улучшает коровоток. За счет контрастной температуры воды повышается тонус кожи, активизируются процессы регенерации и обновления организма, стимулируются обменные процессы и выводятся токсины. Кроме этого процедура эффективно помогает бороться со стрессом и укрепляет нервную систему, улучшает кровоснабжение органов, в кровь попадает больший объём кислорода, активизируется циркуляция лимфы и работа выделительной системы.

Принесет пользу курс гидромассажа и тем, кто страдает от проблем со сном или испытывает постоянное переутомление. Успокаивающий эффект душа помогает избавиться от болей в суставах, снимает напряжение мышц, перегруженных активными физическими нагрузками или, напротив, длительной сидячей работой.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

подводное вытяжение

В тульском Центре реабилитации и профилактики знают, как избавиться от боли в позвоночнике, которую вызывает межпозвоночная грыжа. На помощь таким пациентам приходит подводное вытяжение. Это относительно новый метод лечения заболеваний позвоночника. Под действием теплой воды и небольшой нагрузки происходит полное расслабление мышц, увеличивается расстояние между смежными позвонками и улучшается кровообращение. Кроме того, уменьшается давление на нервные корешки и сосуды, уменьшается их отек, и боль уходит.

Для того чтобы эффект от подводного вытяжения был положительным, пациентам назначают сопутствующие физиотерапевтические процедуры. На сегодняшний день в Центре реабилитации и профилактики проводятся все виды такого лечения: лазерная, магнитная и ультразвуковая терапия, импульсные токи и дарсонвализация.

Специалисты уверяют: при таком лечении пациенты забывают о боли на долгие годы.

В Центре реабилитации и профилактики ведут прием высококвалифицированные врачи — неврологи, физио- и мануальные терапевты и травматологи.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ