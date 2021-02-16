Воздушный бой

Страна: Новая Зеландия, США, 2021

Премьера: в РФ 25.02.2021

Режиссер: Розанна Лян

Актеры: Хлоя Грейс Морец, Ник Робинсон, Тейлор Джон Смит, Бела Коале, Каллэн Мулвей, Бенедикт Уолл, Байрон Колл, Джо Уитковски

Жанр: боевик, военный, ужасы

Продолжительноcть: 83 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,15

В разгар Второй мировой войны бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» сопровождает груз под грифом «секретно». Команду возглавила молодая женщина ? капитан Мод Гарднер, что вызвало скепсис у суровых бойцов. Едва поднявшись в воздух, экипаж вступает в бой с японскими истребителями, а на борту вынужден отражать внезапное нападение зловещего существа. Капитан Мод должна совершить невозможное ? убедить команду в своей состоятельности, справиться с монстром и при этом сохранить тайну загадочного груза.