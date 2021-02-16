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Воздушный бой

Воздушный бой

Страна:
Новая Зеландия, США, 2021
 
Премьера:
в РФ 25.02.2021
 
Режиссер:
Розанна Лян
  
Актеры:
Хлоя Грейс Морец, Ник Робинсон, Тейлор Джон Смит, Бела Коале, Каллэн Мулвей, Бенедикт Уолл, Байрон Колл, Джо Уитковски
  
Жанр:
боевик, военный, ужасы
  
Продолжительноcть:
83 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,15
          
 

В разгар Второй мировой войны бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» сопровождает груз под грифом «секретно». Команду возглавила молодая женщина ? капитан Мод Гарднер, что вызвало скепсис у суровых бойцов. Едва поднявшись в воздух, экипаж вступает в бой с японскими истребителями, а на борту вынужден отражать внезапное нападение зловещего существа. Капитан Мод должна совершить невозможное ? убедить команду в своей состоятельности, справиться с монстром и при этом сохранить тайну загадочного груза.

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Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
День дурака
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3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Шоу театра Юрия Куклачева
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6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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27 февраля, суббота 21:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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