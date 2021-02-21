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Измаил-21

Измаил-21

В пейнтбольном клубе «Тульский легион» пройдет массовая любительская игра в пейнтбол «Измаил -2021».  Игра посвящена Дню воинской славы России, установленному в честь Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году.

Количество одновременно участвующих игроков каждого боя 100 человек.
 
В этом мероприятии будет выделен детский фланг, благодаря чему в нем могут принимать одновременное участие дети (от 11 лет) и взрослые.
 
Записаться можно любым количеством, но рекомендуется запись группами для итогового разделения на команды по 10 чел.
 
Все команды призеры будут награждены памятными эксклюзивными медалями и кубками.

Подробности по ссылке.
 
Где и когда?
Тульский Легион, пейнтбольный клуб
23 февраля 2021, вторник
10:00
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Касса
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Хулиганы
Купить билет
7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
У Лукоморья
Купить билет
27 февраля, суббота 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Clockwork Times
Купить билет
24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
О чем молчат девушки
Купить билет
6 марта, суббота 20:00
Собрание, бар-ресторан
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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