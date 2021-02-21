В пейнтбольном клубе «Тульский легион» пройдет массовая любительская игра в пейнтбол «Измаил -2021». Игра посвящена Дню воинской славы России, установленному в честь Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году.

Количество одновременно участвующих игроков каждого боя 100 человек.

В этом мероприятии будет выделен детский фланг, благодаря чему в нем могут принимать одновременное участие дети (от 11 лет) и взрослые.

Записаться можно любым количеством, но рекомендуется запись группами для итогового разделения на команды по 10 чел.