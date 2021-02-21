Измаил-21
В пейнтбольном клубе «Тульский легион» пройдет массовая любительская игра в пейнтбол «Измаил -2021». Игра посвящена Дню воинской славы России, установленному в честь Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 году.
Количество одновременно участвующих игроков каждого боя 100 человек.
В этом мероприятии будет выделен детский фланг, благодаря чему в нем могут принимать одновременное участие дети (от 11 лет) и взрослые.
Записаться можно любым количеством, но рекомендуется запись группами для итогового разделения на команды по 10 чел.
Все команды призеры будут награждены памятными эксклюзивными медалями и кубками.
Подробности по ссылке.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, д. Варваровка, 1-а
23 февраля 2021, вторник
10:00
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
27 февраля, суббота 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽