Откровения частного детектива: «Жены следят за мужьями, а мужья – за любовницами»

Алексей Козуб о том, как детективы отслеживают изменщиков и чем всё это заканчивается.

…и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

Евангелие от Иоанна, глава 8.31-36

У меня высшее юридическое образование, работал в криминальной милиции, в розыске. Но в 2000 году ушел и решил заняться частным сыском. 20 лет назад основная наша работа была в полях, то есть, как и у оперов в милиции. Сейчас треть времени – это переговоры с клиентами, причем необязательно лично, многие предпочитают мессенджеры. Еще треть времени – это кабинетные расследования, поиск информации в интернете. Оставшаяся часть времени – это полевая работа.

Закон о частной детективной деятельности был принят в 1993 году. Он не сильно изменился с тех пор. По закону и договору с клиентом мы имеем право собирать информацию по гражданским и уголовным делам, имеющим значение для суда. В фильмах, особенно американских, показывают детективов, которые тайком проникают в жилище и устанавливают всевозможную аппаратуру, вплоть до жучков. В реальной жизни у нас это невозможно. Мы имеем право опрашивать граждан, наводить справки, вести визуальное наблюдение, фото- и видеосъемку вне помещений. Для работы на частной территории требуется разрешение, впрочем, снимать из-за забора закон не запрещает.

Принимает ли суд доказательства, собранные частным детективом? Злободневный вопрос. Когда принимался закон, предполагалось, что последуют изменения в Уголовный, Административный и Арбитражный процессуальные кодексы. Но до сих пор в них не появилось статьи, касающейся деятельности частного детектива.

У нас в судах нет статуса эксперта – только статус свидетеля, правда, профессионального. В принципе, мы ищем дополнительные свидетельства, свидетелей и документы для защиты интересов нашего заказчика.

А чтобы собранные сведения стали доказательством в суде, нужен договор с заказчиком, подтвержденный источник информации и законный способ ее получения.

Есть ли у нас оружие? Как обычные граждане, мы можем получить лицензию на охотничье ружье. С пистолетами только в американских кино сыщики бегают. Наше оружие – это смартфон, и задача – не перестрелки или погони устраивать, а собрать полную информацию для заказчика.

У нас два основных типа заказчиков – физлица с личными проблемами и юрлица с проблемами в бизнесе.

Руководители компаний чаще обращаются к нам, чем в полицию, если в фирме есть подозрения на нечестную работу менеджеров, хищения, злоупотребления, подделку товаров. Оно и понятно: во-первых, это репутационные риски для компании, а во-вторых, им важно знать, кто злоупотреблял, чтобы его быстро и без последствий уволить.

К сожалению, большей частью руководители и владельцы бизнеса обращаются к нам, когда, как говорится, «попали». По опыту, единицы директоров проверяют будущих сотрудников, даже если берут их на позиции, связанные с большими финансовыми потоками. Чаще всего приходят, когда у фирмы увели миллионы. Хотя проверка стоит небольших денег. Можно не просто собрать все сведения о кандидате, но и проверить его на полиграфе. Например, на предмет употребления алкоголя и наркотиков, склонность к хищению.

В Туле нередки случаи, когда директор компании подбирает команду под свои цели и задачи, а не под интересы компании и собственника этой компании. Расставляет фигурки на шахматной доске и играет свою партию. А потом к нам приходит хозяин бизнеса и удивляется: как так получилось, что денег нет, а половина фирмы – судимые люди?!

Наша профессия сродни журналистским расследованиям – больше половины нужной информации мы находим в интернете. Люди же сами про себя много рассказывают – в соцсетях, друзьям и знакомым. Выкладывают билеты, меню, себя в гостиницах и ресторанах. Когда знаешь, куда смотреть, найти информацию не проблема. Собираешь ее, анализируешь, выстраиваешь логическую цепочку… А если где-то пазлы не сложились, проводишь опросы родственников, друзей, знакомых…

Правда, в отличие от журналистов, мы не имеем права вести фото-, аудио и видеосъемку без согласия того, за кем смотрим. Также запрещено без согласия вскрывать бумажную корреспонденцию, представляться сотрудниками правоохранительных органов. То есть мы связаны по рукам и ногам.

Как таковая слежка – ну как в фильмах показывают – большая редкость. Кстати, масочный режим нам очень на руку в этом случае. Но большей частью мы передвигаемся на машине. А вообще, главное наше оружие – это вежливость и улыбка. Люди с готовностью сами рассказывают и о себе, и о соседях, и о друзьях.

Основная часть заказов от частных лиц – это поиск доказательств измены: женщины следят за своими мужьями, а мужья – за любовницами. Соотношение примерно 90% к 10%. Не припомню, чтобы муж заказывал слежку за неверной женой – то ли стыдно, то ли обходятся своими силами. А вот за любовницами следить – это считается нормальным. Ведь в любовницу мужчина вкладывает деньги, это его инвестиции, и ему важно знать, не спонсирует ли он еще кого-то.

Жены почему-то уверены, что если они докажут факт аморального поведения мужа, то в суде при разводе это ему зачтется. Наивные. Нет! Ни на что это не влияет – ни на раздел имущества, ни на то, с кем останутся дети.

Вообще когда к нам приходят такие заказчицы, мы выступаем в роли психотерапевта и пытаемся отговорить, хотя это со стороны и выглядит странно, ведь каждый заказ – это наш доход. В большинстве своем женщины не знают, что дальше будут делать с информацией, которую мы для них соберем.

«Я не могу нормально жить, не могу есть и спать, мне нужна эта информация!» – говорят чаще всего обманутые жены. Ок, собрали информацию. А они потом приходят в слезах и спрашивают, что им с ней делать. За 20 лет работы было всего несколько клиенток, кто четко представлял, что если факт измены подтвердится, последует развод и раздел имущества. У большинства всё заканчивается просто скандалом и… новыми игрушками типа кольца, новой машины или шубы.

Пример? Пожалуйста. Приходит молодая женщина. Она замужем, не работает, на содержании мужа. Почему-то ей загорелось узнать, не изменяет ли ей муж. Вопрос – а ты собрала свой «золотой парашют»? – вызывает недоумение. Ну, получишь ты доказательства неверности, устроишь скандал и...? Что дальше? Ты готова собрать вещи и уйти? У тебя есть брачный договор, где такая ситуация прописана, чтобы не остаться ни с чем? Оказывается, она об этом не подумала.

Кстати, узнав об измене, люди редко разводятся. Наверное, человеку, измученному подозрениями, просто нужно знать правду.

Но бывает и наоборот. Вполне обеспеченная дама живет с мужчиной, который работает вахтовым методом в столице охранником. По выходным – обеды, общение, секс. Ну и так мужик рукастый, если что сломалось в доме, без проблем починит. Но что-то в отношениях, видно, сломалось. Дама заявила, что подозревает мужа в краже драгоценностей. А виновной оказалась… дочка, но клиентка не поверила – ей просто нужен был повод, чтобы без чувства вины выгнать надоевшего мужа.

Снимаем ли мы видео измены? Нет, это только в кино бывает. Ну или мошенники в интернете такие услуги предлагают. В реальной жизни мы даем клиенту отчет, что супруг зашел в такой-то отель/баню в такое-то время с женщиной. А вышел через три часа. Что они там делали? Может, в шахматы играли. Или договор подписывали. Мы фиксируем факты, додумывать – не наша задача. А клиент вправе приехать в этот отель/баню и выяснить, какой там договор подписывали и какую шахматную партию разыгрывали.

Наша справка

В России работает около 1000 частных детективных агентств и детективов с лицензиями. И примерно еще около 5 тысяч – без лицензий. Ранее лицензию на работу выдавало УВД, теперь – Росгвардия. Обязательное условие работы – оформление либо юрлица, либо ИП.

Если вы обращаетесь к частному детективу, требуйте:

1. Лицензию на осуществление частной детективной деятельности.

2. Удостоверение частного детектива.

3. Письменное заключение договора на оказание услуг частного детектива. В договоре должны быть указаны номер лицензии, цель задания, сроки и стоимость услуг. Финалом работы частного детектива должен быть письменный отчет.



